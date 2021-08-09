對超商女店員說「能不能讓我強姦你」醉男判2個月　

陳姓男子今年元旦假期喝醉酒跑到新竹市區一處超商，向女性店員恫稱「我越來越喜歡你」、「能不能讓我強姦你」、「你他Ｘ，被人家強姦不錯」，陳男脫序舉止把店員嚇個半死，向警方報案；新竹地院審理終結，陳被依恐嚇危害安全罪判刑2月。

法官審理時，陳男坦承有到該間超商消費，並和女店員交談，卻稱當時酒喝多了，語無倫次，不知道說過什麼話。

法官指出，陳男雖辯稱酒醉不知道說過什麼話，但從監視器譯文內容可知，陳除說「我越來越喜歡你」、「能不能讓我強姦你」、「你他Ｘ，被人家強姦不錯」之外，經女店員詢問需要什麼，陳表示要買一包菸，還要求要對方幫忙進行ETC儲值程序，並確認儲值有無成功，顯然陳當時可正常與女店員交談，並非全然缺乏知覺理會及判斷作用。