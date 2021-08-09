聽新聞
test
0:00 / 0:00
對超商女店員說「能不能讓我強姦你」醉男判2個月
陳姓男子今年元旦假期喝醉酒跑到新竹市區一處超商，向女性店員恫稱「我越來越喜歡你」、「能不能讓我強姦你」、「你他Ｘ，被人家強姦不錯」，陳男脫序舉止把店員嚇個半死，向警方報案；新竹地院審理終結，陳被依恐嚇危害安全罪判刑2月。
法官審理時，陳男坦承有到該間超商消費，並和女店員交談，卻稱當時酒喝多了，語無倫次，不知道說過什麼話。
法官指出，陳男雖辯稱酒醉不知道說過什麼話，但從監視器譯文內容可知，陳除說「我越來越喜歡你」、「能不能讓我強姦你」、「你他Ｘ，被人家強姦不錯」之外，經女店員詢問需要什麼，陳表示要買一包菸，還要求要對方幫忙進行ETC儲值程序，並確認儲值有無成功，顯然陳當時可正常與女店員交談，並非全然缺乏知覺理會及判斷作用。
法官認為，陳男不思妥適與人交際分際，竟任意恐嚇女店員，使對方心生畏懼，實不可取；審酌依恐嚇危害安全罪判刑2月，易科罰金6萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言