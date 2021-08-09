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恐慌症發作 男捷運站哭鬧揚言跳軌遭強制送醫

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市一名年輕男子長期情緒不穩，近日突然在台北捷運萬隆站內哭鬧，揚言進入月台輕生，站務人員上前勸阻，他又報警提出送醫請求，轄區警方獲報到場，在男子母親陪同下，將男子強制送醫，所幸未釀憾事。

據悉，該男子長期情緒不穩，三不五時就會外出、揚言自傷，是文山區居民常見人物；他8月3日下午5時許獨自前往捷運萬隆站，在檢票口外突然大聲哭鬧，並揚言進入月台，「要跳月台輕生」，引起站務人員上前關心。

未料，該男情緒更加失控，並自行撥打電話報警，請求警方將其送醫治療。轄區萬盛派出所兩名員警獲報趕赴現場，聯繫男子母親到場安撫，男子仍情緒激動，又拒絕躺上擔架就醫，最後是在員警及救護人員合力之下，將其送上擔架、強制送醫治療。

警方後續發現，男子本身有恐慌症狀，當天心情低落引發恐慌症發作，才激動大鬧捷運站，所幸最後平安送醫，未釀成遺憾。

警方呼籲，輕生影響的不只是自己一條生命、更會讓親友留下悲痛，民眾在面對親友表達情緒低落，或涉及輕生想法的沉重話題時，應主動採取有效的協助步驟，鬆開受困親友心中的「結」。若發現可疑或需要協助的人、事、物，應立即與撥打110報案電話與警方連繫。

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男子在員警及救護人員合力之下，將其送上擔架、強制送醫治療。記者李隆揆／翻攝
男子在員警及救護人員合力之下，將其送上擔架、強制送醫治療。記者李隆揆／翻攝

捷運 北捷 北市

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