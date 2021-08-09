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基隆老翁聽信網友鼓吹理財妙招 想匯6萬去香港險打水漂

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市吳姓老翁在網路交友軟體認識1名「香港人」，對方介紹他一款「高獲利、低風險」投資工具。吳到銀行要匯約新台幣6萬元的美金到香港帳戶時，行員察覺他可能遇上詐騙集團並報警。女警張捷瑜到場協助勸說，提示類似詐騙資訊供吳判斷，保住他的老本。

基隆市警二分局今天上午表示，信義派出所警員張捷瑜6日下午1點多，接到轄區內銀行報案，指有老翁疑似遭遇「假投資，真詐財」手法，不聽行員勸說，堅持要匯款，請警方派員到場協助。

張捷瑜到場與吳男交談，得知他在交友軟體認識1名自稱住在香港的友人，對方介紹他使用一款投資軟體，強調「高獲利、低風險」，因此才想匯款折合新台幣約6萬元的美金，到對方指定的香港帳戶，請教吳男如何投資獲利。

張員及行員苦口婆心勸告吳男，這類作騙手近期常見，媒體也有報導。吳男查看過後才警覺對方可能是詐騙集團成員，表示不會再匯款，並感謝警員和行員的關心，才沒有平白損失6萬元。

警方呼籲，民眾應透過合法投資管道，賺取合理利潤，不要輕信來路不明或不了解的投資管道，並匯款到海外指定帳戶。民眾心中如果有疑慮，可先撥打165反詐騙專線或110查證，避免辛苦攢下來的積蓄遭不肖人士騙走。

基隆市警二分局警員張捷瑜（右）前往銀行，勸說吳姓老翁不要受騙，保住積蓄。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局警員張捷瑜（右）前往銀行，勸說吳姓老翁不要受騙，保住積蓄。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局警員張捷瑜（右）前往銀行，勸說吳姓老翁不要受騙，保住積蓄。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局警員張捷瑜（右）前往銀行，勸說吳姓老翁不要受騙，保住積蓄。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 香港

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