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傻眼！國道翻車 赫見駕駛赤條條鑽出車外

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

今天上午9時18分許，國道一號195公里北上路段，一輛轎車翻覆四轎朝天，駕車男子疑思覺失調，從車內自行脫困，卻赤條條鑽出車外，並坐在護欄上，引來側目。國道警方據報後趕往處理，並通報消防局前往協助，員警苦心勸說，約9時52分將他送下交流道，才解除狀況。

事故發生後，這名男子竟然赤條條坐在護欄上，路過的一名發財車司機發現後報警，員警前往處理時，也為之傻眼，消防局則動用救護車及器材車趕往搶救，初步判斷這名男子並無明外傷，消防人員勸說他上擔架，卻未被接受。

國道警方初步調查，這名男子疑為思覺失調，光著身子駕車，不知什麼原因翻車，自行脫困，未受傷，且未被後車追撞，真是命大，警方將釐清他的肇事責任。

今天上午9時18分許，國道一號195公里北上路段，一輛轎車翻覆四轎朝天，駕車男子從車內自行脫困，卻赤條條鑽出車外，並坐在護欄上，引來側目。圖／翻攝自彰化踢爆網
今天上午9時18分許，國道一號195公里北上路段，一輛轎車翻覆四轎朝天，駕車男子從車內自行脫困，卻赤條條鑽出車外，並坐在護欄上，引來側目。圖／翻攝自彰化踢爆網

國道 救護車

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