影／帶兒赴考場遇大雨攔無小黃 母竟衝路中急攔警車

台中市第五警分局文昌所警員前天清晨巡經北屯區崇德路二段時，一名婦人不顧當時滂沱大雨，突然衝到道路中央，伸手欲攔警車，警方下車詢問，才知婦人與黃姓丈夫帶著兒子要前往北區新民高中付私立醫校轉學考，搭台中捷運轉乘下車後，發現大雨攔無計程車，眼見快到考試時間，才會攔警車求援，警方得知後，協助載黃姓考生赴考場，未延誤考試時間，黃姓夫妻對警方的及時協助，頻頻致謝。

上周末受到盧碧颱風影響，台中市區下起大雨，第五警分局文昌所警員姚憶陵、吳政恩在7日上午8時許，巡邏經過北屯區崇德路二段、北平路時，一名婦人突然從路旁衝出，拚命揮手向警方尋求協助，警方下車詢問。

黃姓考生的母親告知，當日凌晨5時許，她與黃姓丈夫陪兒子搭乘高鐵轉台中捷運，要到北區新民高中，參與私立醫學校院轉學考聯合招生。

她說，7日上午8時40分要到新民高中的考場，無奈颱風天豪大雨持續不斷，路上計程車數量不多，且都有乘客，她們對台中人生地不熟，加上使用電話叫計程車也已經來不及，眼見時間慢慢逼近，已經慌了手腳，幸好看見警車靠近，趕緊上前攔車，詢問警方是否能載兒子到考場。

警方得知後趕緊協助，將黃姓考生載至新民高中考場赴考，在8分鐘內，順利讓黃姓考生順利抵達考場，黃姓夫妻看到兒子順利抵達考場，鬆了一口氣，也不斷向警方致謝。