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影／野馬超跑台南市區闖紅燈逆向開 警要追查開罰
一輛黃色野馬跑車昨天上午8點40分，行經台南市民生路、西門路口闖紅燈，再經過海安路口後逆向行駛民生路約300公尺，台南市警二分局經民眾檢舉，警方今天說， 將追查駕駛人並依法開單告發。
「太扯了，萬一撞到人後果不勘設想！」有民眾指出，昨天上午約8點40分，黃色野馬超跑行經台南市中西區民生路、西門路口先闖紅燈，再經過海安路口後逆向行駛民生路約300公尺，到金華路口才停下來，時速約50至60公里，要求警方依法查辦。台南市警二分局說，已查出高雄市的車主姓葉，通知他到案釐清當時是誰駕駛。據了解，黃色野馬跑車新車市價約168萬元。
交通組說，道路交通管理處罰條例第 53 條規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制交岔路口闖紅燈者，處1800元以上以上5400元以下罰鍰。逆向行駛力依同條例 45條1項3款，處600元以上，1800元以下罰款。
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