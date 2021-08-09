彰化婦人落水漂了約1公里 今晨下游橋下尋獲遺體

彰化縣秀水鄉60歲劉姓婦人本月7日下午，疑在排水溝落水，經消防局第三大隊兩天搜救，今天清晨7時52分許，在距落水點下游約1公里處的洋仔厝溪頂番橋下發現遺體，並已吊掛上岸，死因由警方調查中。

彰化縣消防局是在本月7日晚8時57分許接獲報案，報案人稱尋找他的60歲母親多時，在秀水鄉義興村三塊巷懷德堂納骨塔旁安東排水溝旁，發現母親的拖鞋及雨傘，疑似落水，消防局第三大隊人員連夜出動車輛、船艇，並使用空拍機搜尋。

消防人員是7日晚間9時抵達現場，因水流湍急，船艇無法下船，以岸巡為主，另請鹿港人員至下游處洋仔厝溝協助搜尋，到深夜水流趨緩，消防人員著全套防寒衣下水搜尋，由疑似落水點往下游搜尋約1公里均未發現，昨天並由消防人員、義消、救難協會及海巡人員以船艇方式進行搜救，並搭配岸巡及空拍機來回搜索落水點至出海口，也無所獲。

由於水流湍急，濁水高，搜救困難，並請鹿港分隊及海巡單位在下游處洋仔厝溪協助搜尋，今天清晨並聯絡水利站人員將水門短暫關閉以利搜尋，第三大隊小隊長廖志勝在前往勘查水勢，7時52分在洋仔厝溪頂番橋下的消波塊發現婦人遺體，隨即打開閘門降低水深，將她吊掛上岸。