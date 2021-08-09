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影／獨居翁一個月走失3次 還錯把台74當健行步道

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬黃姓老翁獨居在南屯區，未與家人同住，近來疑因記憶力退化，常有時空背景錯置的情形，常未跟家人告知出門，上月間已被家人通報失聯3次，未料黃在5日凌晨時，又自行外出，還走上台74線，把快速道路當作健行步道，用路人發現後，趕緊通知警方到場協助，警方到場時，黃對自己姓名、住址、電話都能記憶，順利協助老翁返家。

台中市第四警分局南屯所警員施浚揚、陳潔瑢5日凌晨2時許獲報，70歲黃姓老翁在台74線中彰快速道路上步行，員警馳赴現場，看到黃翁背著包包已經走到上氣不接下氣，兩警趕忙下車關心。黃姓老翁表示，他是要去參加健行活動，正要徒步返家。

警方進一步詢問家裡地址、聯絡電話，老翁都能倒背如流，但對於獨自步行在快速道路一事，語焉不詳，判斷老翁可能因記憶力退化，而有時空錯置的問題，協助老翁返家後，並聯絡家屬前往關心。

黃翁女兒說，父親平日獨居在南屯區，家人只有在假日才會前往探視，近來父親常無故外出後遲未返家，詢問他外出細節，常有時空背景錯置的狀況。

她說，光是7月已至警所通報失蹤人口達3次之多，聽到員警敘述父親深夜走到中彰快速道路上，萬一被往來車輛不慎撞倒，後果不堪設想，連忙感謝員警的協助，並採納員警建議早日帶老翁就診。

南屯所長江松泳說，近年來台灣失智人口比例上升，若家中有年邁長輩務必隨時注意動態狀況，多給予關懷、陪伴，也可向社會局申請配戴愛心手環，以利失聯時可迅速聯繫家屬。

台中市七旬黃姓老翁在5日時徒步走上台74線快速道路，警方獲報後前往協助，並安全帶老翁返家。圖／第四警分局提供
台中市七旬黃姓老翁在5日時徒步走上台74線快速道路，警方獲報後前往協助，並安全帶老翁返家。圖／第四警分局提供
台中市七旬黃姓老翁在5日時徒步走上台74線快速道路，警方獲報後前往協助，並安全帶老翁返家。圖／第四警分局提供
台中市七旬黃姓老翁在5日時徒步走上台74線快速道路，警方獲報後前往協助，並安全帶老翁返家。圖／第四警分局提供

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