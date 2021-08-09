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影／疑投資釣蝦場糾紛遭押走 安平警及時救人

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市30歲曾姓男子為了10萬元金錢糾紛，本月7日下午4點多，在高雄市涉嫌開車與人押走程男後痛打一頓；程男藉口要回安平住處拿手機，上樓後趁機反鎖報警。警方抵達現場，當場逮捕曾姓主嫌，並約談開車的25歲劉姓及26歲陳姓男子到案，警詢後依妨害自由罪嫌法辦。

「我被人控制，請救救我！」 台南市警察四分局，8月7日晚上9點許接獲程姓男子報案，他指被強押上車後限制行動，心生恐懼需要救助。警方據報後馳赴安平區某大樓 ，當場查獲嫌犯曾並順利救出程姓被害人。

警方調查，曾男疑因10萬元釣蝦場投資款，與程姓被害人有債務糾紛，8月7日下午5點多，夥同劉及陳姓男子共乘一輛車前往高雄程姓被害人親戚家，將程男押上車，再載往台南市安南區毆打要他還錢，造成程身體多處受傷。

程男佯稱要回安平區住處拿手機聯絡還債方式，趁進入屋之際反鎖屋門，立即報警求救。警方接獲報案立即通報線上警力趕往現場查處，當場發現嫌犯仍持續於屋外叫囂，於是趨前逮捕。被害人嚇到一直在屋內探詢，確認警方抓到屋外犯嫌才敢開門。

曾落網後供稱，他投資10萬元讓程男經營釣蝦場，遲未分到紅利才犯案，檢察官偵訊後請回。陳男和劉姓男子供稱是受曾指使才開車，兩人經警方約談到案後請回。全案依妨害自由罪嫌移送台南地檢署偵辦。

曾姓男子（中）涉嫌妨害自由案被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
曾姓男子（中）涉嫌妨害自由案被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝

警察 檢察官 債務

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