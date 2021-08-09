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台東市深夜車禍 1人失去生命跡象

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東市深夜發生車禍意外，造成1重傷2輕傷。記者施鴻基／攝影
台東市深夜發生車禍意外，造成1重傷2輕傷。記者施鴻基／攝影
台東市中興路跟泰安街口昨天深夜有2輛車對撞車禍，造成3人受傷，其中一輛夫妻共乘，妻子送醫時已經失去生命跡象，老公急救中；另一台車上2名年輕人有1人受傷送醫，肇事原因正由警方調查中。目擊者表示，年輕人駕駛的車輛車速極快，撞上時2輛車都失控撞到民宅。

目擊者指出，他走到家門外時，就看見年輕人駕駛的奧迪車從泰安街轉彎衝上中興路，速度飛快，和中興路上慢慢開著的夫妻車輛對撞，2輛車馬上失控偏向撞到民宅鐵門。

警方初步調查，在車禍發生後，已經有1人失去生命跡象，醫院雖在搶救仍不樂觀；另有2人受傷，奧迪車上有1人受傷送醫，另一人受到太大驚嚇，一時也無法說明事情經過。

警方已取得目擊者說法及調閱周邊監控器材，並取得車上行車記錄器，設法還原事故發生原因，今天將進一步追查。

台東市深夜發生車禍意外，造成1重傷2輕傷。記者施鴻基／攝影
台東市深夜發生車禍意外，造成1重傷2輕傷。記者施鴻基／攝影

奧迪 車禍 行車記錄器

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