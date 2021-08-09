嘉縣超大豪雨 獨居男受困鐵皮屋 警開山貓救人
嘉義縣近日大豪雨，山區許多低漥處傳出淹水，中埔鄉和睦村一名男子受困貨櫃屋內，三和派出所員警獲報趕往現場，發現水淹及腰行走都有困難，所長莊政峯靈機一動，跟附近住戶借用堆高機，順利將人救出。
中埔鄉和睦村緊鄰赤蘭溪，每逢大雨颱風來襲，因地勢低窪總積水成災，日前中華路286巷傳出一名66歲楊姓男子受困鐵皮屋內，三和派出所所長莊政峯、警員賴靜儀獲報急忙趕往現場。
當時下著滂沱暴雨，空中雷電交加，警方趕到現場時發現楊男家門前水淹已及腰，水勢湍急，楊男佇立家門前焦急地等待救援，卻寸步難行，正當三人束手無策、面面相覷之際，莊政峯靈機一動，向附近住戶借來鏟裝機(俗稱山貓)。
兩名員警先將楊姓男子放置在山貓前方挖斗上，由附近住戶駕駛，接著兩名員警也跳上挖斗，四人在滂沱大雨中緩步移動，最終成功撤離到安全的地方，楊男也對員警的英勇表達無盡謝意。
據了解，楊男是從外地搬遷過來，獨自一人居住在和睦村一處鐵皮屋內，平時靠打零工維生，與鄰居關係不錯，當天也是鄰居撤出後，發現楊男獨留屋內報警，員警的急中生智和英勇表現，也為此次任務畫下完美句點。
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