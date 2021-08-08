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海邊獨自採集螺貝 到馬祖從事工程民眾摔傷骨折

中央社 / 連江縣8日電

今天下午一名來馬祖從事工程工作者，利用下班時間獨自前往橋仔海邊採集螺貝，意外跌傷導致骨折等，由救護車送至北竿衛生所，正準備由直升機轉院至台灣醫院治療。

適逢馬祖地區大潮，許多民眾會前往海邊採集螺貝類，今天一名來馬祖工作者在橋仔海邊採集螺貝類時不慎摔傷，因海岸線路途崎嶇難行，雇主接獲求援電話後，馬上聯絡地區漁民開船救援，載送他回橋仔碼頭，再由北竿消防隊緊急送往北竿衛生所。

受傷者在橋仔88據點周邊海岸跌傷，右腳骨折、頭部與腿部均有開放性傷口，經北竿衛生所診療傷勢後，北竿衛生所正聯繫相關單位，將由直升機送至台灣醫院治療。

連江縣消防局副局長王傳龍表示，夏天許多民眾會前往海邊活動，今年馬祖各島已發生3例意外事件，其中1例也與採集螺貝類有關，請民眾前往海邊注意安全，須攜伴從事遊憩活動，切勿獨自前往，並務必穿戴救生衣，注意潮汐與海岸礁石路況，提高警覺不要輕忽。

受傷者在馬祖從事工程工作，下班遊憩不慎發生意外。身為雇主的北竿居民表示，感謝消防與醫護人員第一時間救援治療，地區因昨天豪雨災情，橋仔路段仍有許多淤泥，好在軍方幫忙清路，讓救護過程順利。

馬祖

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