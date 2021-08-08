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影／男持刀經過板橋停車格 朝數十台機車座墊猛畫
本月6日上午，新北市板橋民生路二段前，一名身材瘦高的男子持美工刀一路畫破十多台機車座墊。一名許姓女子前往牽車，發現自己及附近的機車坐墊均遭畫破，前往派出所報案。警方調閱監視器後，已鎖定犯嫌，並持續查緝中。
許姓女子6日上午報案，她指出上午騎車到板橋的民生路二段，並將車停進機車格內，10點多去牽車時，發現自己以及附近的機車坐墊都被畫破。許姓女子取得監視錄影畫面後，氣憤將影像上傳到臉書上，呼籲其他受害者報案，並要求嫌犯出來面對。
錄影畫面中，犯嫌持刀經過一排機車，便朝每輛車的坐墊猛畫。隨後加快速度逃逸。
警方獲報後到場察看，發現現場仍有五台機車的坐墊遭畫破，調閱監視錄影畫面後，鎖定一名犯嫌。警方稱已掌握犯嫌身分，並持續查緝中。至於犯罪的動機，則有待後續釐清。
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