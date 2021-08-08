影／男持刀經過板橋停車格 朝數十台機車座墊猛畫

本月6日上午，新北市板橋民生路二段前，一名身材瘦高的男子持美工刀一路畫破十多台機車座墊。一名許姓女子前往牽車，發現自己及附近的機車坐墊均遭畫破，前往派出所報案。警方調閱監視器後，已鎖定犯嫌，並持續查緝中。

許姓女子6日上午報案，她指出上午騎車到板橋的民生路二段，並將車停進機車格內，10點多去牽車時，發現自己以及附近的機車坐墊都被畫破。許姓女子取得監視錄影畫面後，氣憤將影像上傳到臉書上，呼籲其他受害者報案，並要求嫌犯出來面對。

錄影畫面中，犯嫌持刀經過一排機車，便朝每輛車的坐墊猛畫。隨後加快速度逃逸。