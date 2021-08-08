連日豪雨後爬幽靈瀑布 溪水暴漲男女受困3小時

王姓男子和賀姓女子今上午10點多和朋友結伴，前往桃園復興區復華部落下方幽靈瀑布戲水，未料河水突然暴漲導致2人受困，警消獲報後立即前往搜救，在下午1點多成功救援，順利將2人安全帶回岸上。警消提醒，連日豪雨後山區溪水容易暴漲，近期民眾應避免前往山區和溪邊遊玩。

據了解，王男、賀女和其他2名友人，今上午前往復華部落下方幽靈瀑布戲水，不料溯河至對岸後，河水突然暴漲水流湍急，王男、賀女因此受困無法返回，隨行友人立刻撥打119求救。