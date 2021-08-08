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媽媽送醫他急搭計程車探病 忘了機車停哪？女警解謎
住在新北的60多歲謝姓男子在基隆工作，接到家人電話通知媽媽生病送急診，馬上把機車停在路邊，招計程車趕往醫院，事後忘記停車地點，找不到機車。女警黃雅萍根據他描述把車停在市場旁，附近有郵局，研判是成功市場，果然幫他找回機車。
謝男每天從住家騎機車來基隆工作，前幾天騎車途中接到家人來電通知，他的媽媽生病送醫。他馬上把機車停在路旁機車格，招來計程車直奔台北的醫院探視媽媽。
謝男在媽媽病情穩定後，5日晚間到基隆想騎機車回家，卻不知道確切停車地點。他記得停在市場旁，詢問路人後被指引到安樂市場，一路走到那兒，卻看不到自己的機車。
當晚10點多，他走到鄰近安樂市場的基隆警四分局中山派出所外，想要向警方求助，又不知如何開口。女警黃雅萍見他在外徘徊，主動關心詢問，得知他的困難。
黃員請謝男進入派出所接待區休息，冷靜回想機車停放地點，是否有明顯的建築物可供辨識？謝說，記憶中機車停放處附近有市場和郵局。黃員依據他的描述，猜想他口中的市場，應該是相距約600公尺警一分局轄區的成功市場。
黃員和謝男一起到成功市場，果然在路旁停車格看到他的機車。謝男找回機車情緒激動，頻頻向黃員表示感謝。
警四分局建議民眾停車後，可利用手機拍下愛車位置，在較陌生地點可連同附近特殊背景或門牌、路牌一起拍下來，或利用手機地圖軟體記錄停車位置，避免忘記停放位置。
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