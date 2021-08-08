中山高北上員林段飄雨2起追撞 所幸無人受傷
國道中山高北上員林路段今天下午先後發生2起車禍，分別造成5車及2車追撞，國道警方指出，初步研判車禍發生時此路段飄雨，車輛未保持安全距離才會發生追撞，幸均無人受傷。
國道公路警察局第三警察大隊指出，今天下午2時左右接獲報案指稱，國道中山高速公路北上214公里員林路段先後傳出2起車禍，第一起為5車追撞車禍，第二起為2車追撞車禍。
國道警方指出，車禍發生時，員林路段飄著小雨，疑似有車輛緊急煞車，後方車輛未保持安全距離，煞車不及發生追撞，其中有一輛休旅車被撞後又撞上分隔島，所幸無人受傷，不過該路段交通也因此大塞車，車流回堵約6公里，直到下午3時左右才恢復正常。
國道警方表示，車禍原因以及發生經過正在調查中，也呼籲駕駛人雨天開車時注意前方車輛，保持安全距離。
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