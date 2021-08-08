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精障男突暴走撞牆 原鄉警耐心安撫壓制阻憾事

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮陳姓男子因父病、家境貧寒，且患身心疾病，日前到仁愛鄉訪友未遇，疑想尋短被帶回警所，未料在所內突然發病，掐自己的脖子猛撞牆，所幸警方攔阻壓制，耐心安撫情緒，並將其協助送醫，親友今感謝警方及時救助阻止憾事。

仁愛警分局指出，陳男年約24歲家住埔里，疑因心情不好，3日專程上山到仁愛鄉中正村訪友，未料卻沒順利找到人，情緒備感失落，而轉往當地商店徘徊，期間因行為舉止怪異，疑要自殘輕生，店員機警通報當地過坑派出所前往協助。

過坑所警員李亦宸到場後，隨即與陳男攀談，得知他訪友未果，心情低落，帶他回警所泡茶，以便就近看顧，並聯繫親友，期間陳則提及，自幼家境清寒坎坷，身邊親人僅剩中風不良於行的父親，2人相依為命，覺得日子很苦悶。

仁愛警分局表示，經聯繫陳父獲悉陳患有思覺失調等多重身心障礙疾病，發病時情緒起伏非常大，會有自殘行為，因此交談時特別留心其狀況，期間發現他的聲音表情越來越不對，研判已處於發病狀態，隨即通報119，盼盡快將其送醫治療。

沒想到，李員還在與救護人員聯繫時，陳男病況突加劇，除了出現自言自語、自問自答等幻聽症狀，還動手掐自己的脖子，並在派出所內撞牆，李見狀隨即上前阻止並壓制，並不斷安撫勸他冷靜才逐漸穩定，後由救護車及到場友人陪同就醫。

而李姓警員的及時救援和協助撫慰，阻止憾事發生令陳男親友感激，仁愛警分局長莊順智也表示，李員能秉持同理心關懷協助民眾，值得肯定；而民眾若有情緒困擾或問題除了能向親友求助，也能尋求專業醫療或撥打「1925」專線協助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

南投縣埔里鎮陳男因身心疾病突發作撞牆，仁愛鄉過坑所員警急忙攔阻，更安撫其情緒。圖／仁愛警分局提供
南投縣埔里鎮陳男因身心疾病突發作撞牆，仁愛鄉過坑所員警急忙攔阻，更安撫其情緒。圖／仁愛警分局提供

埔里 救護車

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