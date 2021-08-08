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國道八月車禍件數激增 未來豪雨路段將提高見警率

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

高速公路本月因為天雨路滑導致車禍頻傳，4至7日共計發生3件死亡、5件受傷事故，警方分析主要原因，是近期受颱風強降雨影響，導致駕駛人遇上水漂作用失控引發追撞，未來將持續取締違規、提高見警率，提醒民眾減速。

國道公路警察局指出，觀察發現很多國人尚未養成雨天行車「放慢車速、拉大車距」的習慣，加上又缺乏應對水漂作用的要領和經驗，導致雨季車禍頻仍。

統計資料顯示大型車歷年釀成死亡車禍的比例高達30%，未來警方仍將持續加強取締載重車、未繫安全帶、重大違規（包括嚴重超速、未保持行車安全距離、未依規定變換車道等）行為。

由於颱風季節尚未結束，降下豪雨的路段將加強巡邏見警率，開啟警示燈提醒用路人減速慢行，如發現易打水漂的積水路段、或道路沿線有路樹傾倒，立即通知工務單位處置，並於適當安全處所協助警戒。

同時加強聯繫高速公路局各區交控中心，透過全線CMS字幕宣導「雨天行車注意車前狀況及維持安全車速與距離」，適時上線警廣插播轄內交通狀況，以維行車安全。

國道八月份事故量暴增，昨晚土城路段發生一死一傷車禍。記者林昭彰／翻攝
國道八月份事故量暴增，昨晚土城路段發生一死一傷車禍。記者林昭彰／翻攝
昨天苗栗造橋路段有１輛BMW轎車打滑失控，遭後方貨車追撞釀成2死、2傷。圖／苗栗縣消防局提供
昨天苗栗造橋路段有１輛BMW轎車打滑失控，遭後方貨車追撞釀成2死、2傷。圖／苗栗縣消防局提供

車禍 高速公路 颱風

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