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花蓮男駕車撞到人肇逃 知難逃法網自首

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮吉安鄉於昨天凌晨2點左右發生一起肇逃車禍，39歲陳姓男子疑似外出散步，行經明義七街時，被一輛灰色轎車撞上，頭部受創重傷送醫急救，開車的40歲劉姓男子卻肇事逃逸。警方調出監視器鎖定車輛，劉男心生懊悔主動投案，肇事經過待警方調查，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。

吉安警分局表示，8月7日凌晨2點左右，在吉安鄉明義七街發生一起交通事故，經查39歲陳姓男子徒步行經該處時，遭車輛撞擊後倒地，造成男子頭部及身體受傷送慈濟醫院救治，手術完後住進加護病房，仍未脫離險境。

發生車禍後，灰色轎車擋風玻璃破裂，右車燈及保險桿都有破損情形，沒想到駕駛當時沒有下車查看，竟肇事逃逸，警方獲報後調閱路口監視器，鎖定並尋獲1輛涉案的自小客車，全力查緝駕駛下落。

涉嫌肇事逃逸40歲的劉姓男子自知法網難逃，當天晚上8點由家人陪同到案說明，酒測值為0。據了解，他深感懊悔，聲稱撞到人後太緊張，不知道該怎麼辦，才選擇離開返家，相關肇事經過警方正調查當中，全案依公共危險罪移送偵辦。

警方表示，依據刑法規定，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，可處6個月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑，呼籲如發生交通事故，一定要按照程序處理，以免觸法。

劉男昨天開灰色轎車發生車禍，卻選擇肇事逃逸。圖／警方提供
劉男昨天開灰色轎車發生車禍，卻選擇肇事逃逸。圖／警方提供
劉男昨天駕駛灰色轎車撞到陳男，因撞擊力大擋風玻璃破裂。圖／警方提供
劉男昨天駕駛灰色轎車撞到陳男，因撞擊力大擋風玻璃破裂。圖／警方提供
劉姓男子自知法網難逃，昨天晚上主動到案說明。圖／警方提供
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