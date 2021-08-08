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通緝犯騎車載女兒 遇警臨檢驚慌撞警車遭逮
葉姓通緝犯今年5月騎機車行經新北淡水區，車上載著未成年女兒，剛好遇到巡邏警察盤查，竟緊張不想被抓，涉嫌騎車衝撞警用機車，幸好員警立即跳上葉的機車，大聲喝令停車，最後機車重心不穩傾倒，警方順利逮捕葉男到案，全案依妨害公務罪嫌起訴。
起訴指出，新北市一名葉姓男子，今年5月12日凌晨1點50分，騎機車載著未成年女兒，行經新北淡水區淡金路3段，暫時停在路旁，剛好巡邏蔡姓、游姓員警，分別騎警用機車巡邏，見到葉男形跡可疑上前盤查。
葉男突然衝撞警車，導致蔡員人車倒地，游員見狀立即跳上機車攔截，大聲斥責喝令停車，葉男機車因重心不穩傾倒，警方順利逮捕葉男到案。
葉男供稱，因為被通緝，看到警方上前盤查很緊張，想要逃跑，不是故意要衝撞警用機車。2名員警的密錄器拍下葉男衝撞警用機車瞬間及逮捕過程，檢方認定，葉男犯駕駛動力交通工具妨害公務罪嫌，依法起訴。
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