害屋主以為停電 高雄男豪雨中竊電被逮
高雄許姓男子趁著豪雨，潛入民宅偷剪電線，警方在接獲民眾報案後趕赴現場，在防火巷將他逮捕。警方另發現其餘被剪斷的纜線，研判他不只犯下一起竊案，痛斥他「明知竊電線危害，還趁豪雨犯案，造成電線走火怎麼辦？」警詢後依竊盜罪嫌偵辦。
警方表示，從事消防工程工作的許男（39歲），有相關機電常識，但因疫情緣故，他工作量銳減，收入短缺下鋌而走險偷竊電線。
昨天清晨近6點時，許男潛入中正三路上的某民宅後方防火偷剪電線，屋主還以為突如其來停電，直到致電給台電，確認該區沒停電後，才外出查看，見到許正拿著油壓剪竊取電線，憤而報警。
警方獲報趕到現場時，許男正從防火巷走出，許見無處可逃只能束手就擒。警方調查許身邊贓物時，發現除報案人民宅所遭剪斷電纜線外，另發現其餘遭剪斷的纜線。
詢問許男，他也無法交待電線來源，警方研判他可能不只犯下一起案件。警詢後朝竊盜罪嫌擴大偵辦。
新興分局長戴台捷說，熱帶低氣壓造成各地都有災情，警方除了全力協助救災以及維護道路交通安全，也會堅守治安崗位，對於任何不法絕對嚴加蒐證，絕不容許宵小在全民防災之時趁機犯案。
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