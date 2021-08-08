快訊

直播／今增3例死亡 本土確診4例、3境外移入

北市1確診者8天多次搭捷運 足跡涉及頂溪、古亭、南京復興等站

害屋主以為停電 高雄男豪雨中竊電被逮

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄許姓男子趁著豪雨，潛入民宅偷剪電線，警方在接獲民眾報案後趕赴現場，在防火巷將他逮捕。警方另發現其餘被剪斷的纜線，研判他不只犯下一起竊案，痛斥他「明知竊電線危害，還趁豪雨犯案，造成電線走火怎麼辦？」警詢後依竊盜罪嫌偵辦。

警方表示，從事消防工程工作的許男（39歲），有相關機電常識，但因疫情緣故，他工作量銳減，收入短缺下鋌而走險偷竊電線。

昨天清晨近6點時，許男潛入中正三路上的某民宅後方防火偷剪電線，屋主還以為突如其來停電，直到致電給台電，確認該區沒停電後，才外出查看，見到許正拿著油壓剪竊取電線，憤而報警。

警方獲報趕到現場時，許男正從防火巷走出，許見無處可逃只能束手就擒。警方調查許身邊贓物時，發現除報案人民宅所遭剪斷電纜線外，另發現其餘遭剪斷的纜線。

詢問許男，他也無法交待電線來源，警方研判他可能不只犯下一起案件。警詢後朝竊盜罪嫌擴大偵辦。

新興分局長戴台捷說，熱帶低氣壓造成各地都有災情，警方除了全力協助救災以及維護道路交通安全，也會堅守治安崗位，對於任何不法絕對嚴加蒐證，絕不容許宵小在全民防災之時趁機犯案。

高雄許姓男子趁著豪雨，潛入民宅偷剪電線，警方在接獲民眾報案後趕赴現場，在許犯案後從防火巷走出，上前盤查，當場將他逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄許姓男子趁著豪雨，潛入民宅偷剪電線，警方在接獲民眾報案後趕赴現場，在許犯案後從防火巷走出，上前盤查，當場將他逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄許姓男子趁著豪雨，潛入民宅偷剪電線，警方在接獲民眾報案後趕赴現場，在許犯案後從防火巷走出，上前盤查，當場將他逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄許姓男子趁著豪雨，潛入民宅偷剪電線，警方在接獲民眾報案後趕赴現場，在許犯案後從防火巷走出，上前盤查，當場將他逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄許姓男子趁著豪雨，潛入民宅偷剪電線，警方在接獲民眾報案後趕赴現場，在許犯案後從防火巷走出，上前盤查，當場將他逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄許姓男子趁著豪雨，潛入民宅偷剪電線，警方在接獲民眾報案後趕赴現場，在許犯案後從防火巷走出，上前盤查，當場將他逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄許姓男子趁著豪雨，潛入民宅偷剪電線，警方在接獲民眾報案後趕赴現場，在許犯案後從防火巷走出，上前盤查，當場將他逮捕。記者邱奕能／翻攝
高雄許姓男子趁著豪雨，潛入民宅偷剪電線，警方在接獲民眾報案後趕赴現場，在許犯案後從防火巷走出，上前盤查，當場將他逮捕。記者邱奕能／翻攝

延伸閱讀

朱立倫po高雄「天坑」 綠委痛批為黨主席選舉製造對立

蔡英文前往中央災害應變中心了解豪雨災情

南部3縣市注意豪雨 屏東恆春列淹水一級警戒

豪雨導致電力設備受損 全台仍有3666戶未復電

相關新聞

影／國3後龍路段事故…母女疑在車外待援遭撞 送醫後不治

國道3號苗栗後龍北上路段下午發生小貨車與轎車碰撞事故，一輛轎車疑似失控自撞外側護欄，車內一對夫妻和女兒在車外待援，不料後...

花蓮男駕車撞到人肇逃 知難逃法網自首

花蓮吉安鄉於昨天凌晨2點左右發生一起肇逃車禍，39歲陳姓男子疑似外出散步，行經明義七街時，被一輛灰色轎車撞上，頭部受創重...

通緝犯騎車載女兒 遇警臨檢驚慌撞警車遭逮

葉姓通緝犯今年5月騎機車行經新北淡水區，車上載著未成年女兒，剛好遇到巡邏警察盤查，竟緊張不想被抓，涉嫌騎車衝撞警用機車，...

影／針對大型車 新北明起全市同步14天交通大執法

新北市台64線東西向快速道路的八里匝道，上個月18天之內發生3次砂石車追撞事故釀成1死4傷，公路總局檢討肇因，直指大型車...

黑衣人包圍土城一酒吧 兩酒客無辜被砍傷

新北市土城區今晨4點發生傷害案件。在土城中央路一段的一家酒吧，約有5、6人在店內飲酒，其中一名涉案的男子疑似酒後心情不佳...

身障男電動車大雨中故障 熱心警沿山坡推車送他回家

桃園市一名身障男子在大雨天中乘坐電動輔助車外出，卻因線路進水短路受困馬路中央，周圍也無人可幫忙，只好報警處理，兩名熱心員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。