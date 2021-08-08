黑衣人包圍土城一酒吧 兩酒客無辜被砍傷

新北市土城區今晨4點發生傷害案件。在土城中央路一段的一家酒吧，約有5、6人在店內飲酒，其中一名涉案的男子疑似酒後心情不佳，摔酒杯後離開。酒吧關店後，該男子卻找來一群人在店外叫囂、噴灑滅火器，恰好遇到蔡姓、楊姓男子從店後門離開，眾人上前追砍兩人成傷。警方帶回在場的陳姓及趙姓涉嫌人，全案持續擴大釐清，追查主嫌，將依殺人未遂、傷害等罪偵辦。

警方調查，今凌晨4點多，警方獲報土城中央路一段上有疑似鬥毆案件。約有5、6人在酒吧喝酒，其中一名男子疑似酒醉，心情不佳，摔酒杯後離開。

酒吧後來打烊，拉下鐵門，蔡男及楊男是酒吧老闆朋友，當時尚未離開，還在店內聊天，直到凌晨兩點多，突然聽到一群人狂敲鐵門，還用滅火器噴灑，老闆請兩人從後門先離開。

沒想到，眾人見到兩人出來，便圍上前追砍，附近民眾見狀報警。土城分局立刻出動快打部隊前往，當場只剩下四人，警方先將倒地負傷的蔡、楊緊急送醫，蔡男全身均有刀傷，目前開刀治療中，楊男胸口遭刺，但意識清楚。