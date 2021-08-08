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身障男電動車大雨中故障 熱心警沿山坡推車送他回家
桃園市一名身障男子在大雨天中乘坐電動輔助車外出，卻因線路進水短路受困馬路中央，周圍也無人可幫忙，只好報警處理，兩名熱心員警見楊男住在山坡上不遠處，便將他連人帶車推上坡，經半小時後順利送他回家，讓男子萬分感謝。
昨天上午9時30分許，龜山警分局獲報指萬壽路一段有身障者需要協助，便派迴龍派出所警員黃靖誠、陳彥宏到場協助。
兩人到場時，只見楊姓男子（44歲）乘坐電動輔助車，一人一車就這樣停在路中央；楊男表示，上午為買早餐冒大雨外出，不料返家途中電動輔導車突然故障，車輪鎖死，讓他動彈不得，由於大雨滂沱，附近找不到人幫忙，只好報警求助。
員警查看輔助車，認為線路可能被雨淋而短路，雖排除後輪鎖死問題，仍無法啟動。
楊男住在約400公尺遠的山坡上，常人步行約15分鐘，若乘電動輔助車只需7分鐘左右，讓他嘆近在咫尺卻宛若天涯，於是兩名熱心員警便決定冒雨推車爬坡，30分鐘後終於將他連人帶車送回家中，讓男子萬分感謝，稱若無員警協助，受困大雨中實在不知如何是好。
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