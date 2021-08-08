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梧棲新天地餐廳頂樓火警 火勢撲滅調查原因

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中知名的梧棲新天地餐廳頂樓今天早上發生火警，火勢和濃煙竄出，消防隊員到場搶救，分從室內和搭雲梯消防車搶救，火勢迅速撲滅，起火原因由消防大隊火調人員在場調查中。

台中市消防局今天早上9點42分獲報，梧棲區新天地餐廳頂樓冒出濃煙，派遣梧棲、清水、沙鹿分隊，出動消防車輛7輛、救護車1輛，消防人員共21人，初期由梧棲分隊小隊長陳信宏帶隊前往搶救，早上10點12分撲滅火勢。

附近民眾說，看到餐廳頂樓冒煙後，火勢也竄出，濃煙越來越大，消防隊員到場時，頂樓鐵皮加蓋部份起火燃燒，出水搶救，無人員受困，燃燒屋頂鐵皮屋內雜物，燃燒面積約150平方公尺，財物損失待查，起火原因由消隊大隊火調人員調查中。

台中棲棲新天地餐廳頂樓火警，消防隊員進入搶救。圖／台中市消防局提供
台中棲棲新天地餐廳頂樓火警，消防隊員進入搶救。圖／台中市消防局提供
台中棲棲新天地餐廳頂樓火警，消防隊員進入搶救。圖／台中市消防局提供
台中棲棲新天地餐廳頂樓火警，消防隊員進入搶救。圖／台中市消防局提供
台中棲棲新天地餐廳頂樓火警，消防隊員搭雲梯車搶救。圖／台中市消防局提供
台中棲棲新天地餐廳頂樓火警，消防隊員搭雲梯車搶救。圖／台中市消防局提供

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