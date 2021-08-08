梧棲新天地餐廳頂樓火警 火勢撲滅調查原因

台中知名的梧棲新天地餐廳頂樓今天早上發生火警，火勢和濃煙竄出，消防隊員到場搶救，分從室內和搭雲梯消防車搶救，火勢迅速撲滅，起火原因由消防大隊火調人員在場調查中。

台中市消防局今天早上9點42分獲報，梧棲區新天地餐廳頂樓冒出濃煙，派遣梧棲、清水、沙鹿分隊，出動消防車輛7輛、救護車1輛，消防人員共21人，初期由梧棲分隊小隊長陳信宏帶隊前往搶救，早上10點12分撲滅火勢。