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苗縣警局長周煥興父親節出任務 溫馨外送男警早餐

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

今天是父親節，苗栗縣警局長周煥興及5個分局長、副分局長出任務，他們事先探聽值勤輪班男警喜歡吃的早餐，採買直送到手裡，並透過視訊讓警眷分享「父親節快樂」！讓員警感受到警局有如大家庭溫馨過節，直呼好感動！

警察局於父親節前夕，詢問今天值勤輪班員警的眷屬，掌握他們喜好的早餐，今天父親節，周煥興等人一大早到指定早餐店購買餐點，放入外送背包，值班員警看到周煥興等人現身外送早餐，個個又驚又喜，表示從警這麼久，第一次有局長送早餐，而且居然知道喜歡吃什麼早餐，太用心了吧。

過程中還發生插曲，員警一直猜不到老婆指定的早餐，原來太太點的不是愛吃的，而是點更營養的早餐，而分享的視訊，一句句「爸爸辛苦了、我愛你、謝謝你」，氣氛相當溫馨，也有警眷感謝周煥興重視同仁的辛勞，也貼心的讓同仁在辛苦工作之餘，還能兼顧家庭，這些都會放在心裡。

縣警局指出，警察不分假日與晝夜堅守崗位，為國家社會所付出辛勞與貢獻，有時要犧牲掉與家人的歡聚時光，特別規畫今天父親節活動，讓無法與家人相聚的員警能夠享受到熱呼呼、家人指定的專屬早餐，並透過視訊說出心中的愛與感謝。

今天是父親節，苗栗縣警局長周煥興出任務外送早餐，讓值勤輪班員警感受到警局有如大家庭溫馨過節。圖／苗栗縣警局提供
今天是父親節，苗栗縣警局長周煥興出任務外送早餐，讓值勤輪班員警感受到警局有如大家庭溫馨過節。圖／苗栗縣警局提供
今天是父親節，苗栗縣警局長周煥興出任務外送早餐，讓值勤輪班員警感受到警局有如大家庭溫馨過節。圖／苗栗縣警局提供
今天是父親節，苗栗縣警局長周煥興出任務外送早餐，讓值勤輪班員警感受到警局有如大家庭溫馨過節。圖／苗栗縣警局提供

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