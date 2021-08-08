梧棲知名新天地餐廳頂樓冒煙 消防隊搶救中

台中市梧棲區知名的新天地餐廳今天早上被發現頂樓冒出濃煙，消防隊員到場搶救，無人員受困，當時也還沒有客人在餐廳內用餐，起火原因消防局調查中。

台中市消防局今天早上9點42分獲報，梧棲區新天地餐廳頂樓冒出黑煙，派遣梧棲、清水、沙鹿分隊，出動消防車輛7輛、救護車1輛，消防人員共21人，由梧棲分隊小隊長陳信宏帶隊前往搶救。