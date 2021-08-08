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梧棲知名新天地餐廳頂樓冒煙 消防隊搶救中

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區知名的新天地餐廳今天早上被發現頂樓冒出濃煙，消防隊員到場搶救，無人員受困，當時也還沒有客人在餐廳內用餐，起火原因消防局調查中。

台中市消防局今天早上9點42分獲報，梧棲區新天地餐廳頂樓冒出黑煙，派遣梧棲、清水、沙鹿分隊，出動消防車輛7輛、救護車1輛，消防人員共21人，由梧棲分隊小隊長陳信宏帶隊前往搶救。

梧棲分隊員到場回報，現場是8層樓鋼筋水泥建物，頂樓鐵皮加蓋部分起火燃燒，目前出水搶救中，無人員受困。

台中市梧棲區新天地餐廳頂樓今天早上冒出濃煙，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市梧棲區新天地餐廳頂樓今天早上冒出濃煙，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市梧棲區新天地餐廳頂樓今天早上冒出濃煙，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
台中市梧棲區新天地餐廳頂樓今天早上冒出濃煙，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供

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