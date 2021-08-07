夜黑又水流湍急 彰化警消搜尋疑跳水尋短的婦人

彰化縣消防局今晚8時57分許接獲報案，報案人稱尋找他的60歲母親多時，在秀水鄉義興村三塊巷懷德堂納骨塔旁排水溝旁，發現母親的拖鞋及雨傘，疑似跳水尋短，消防局第三大隊人員連夜出動車輛、船艇搜尋，到深夜仍無所獲。

消防局指出，報案人請求派員救溺，秀水消防分隊出動各式消防車輛7輛、救護車1輛，救生艇2艘、消防人員12名，約9時7分抵達，因排水溝狹小、水流湍急，船艇無法下船，只好先以岸巡為主，另請鹿港分隊在下游處洋仔厝溝協助搜尋。

由於天色昏暗，加上天雨，增加搜救的危險性，消防人員到深夜與家屬協調，暫停搜救，等明天一大早再行出勤。 60歲婦人在排水溝旁留下拖鞋，家屬懷疑她跳水尋短。圖／彰化縣消防局提供 消防人員在夜色中，下到排水溝搜救失蹤婦人。圖／彰化縣消防局提供 消防人員在夜色中，下到排水溝搜救失蹤婦人。圖／彰化縣消防局提供

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