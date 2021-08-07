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網傳屏東三地門橋斷裂封橋 公路局澄清是伸縮縫鏽蝕

百公斤重啃老兒父親節前夕爭家產 咬傷2警遭制伏

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

父親節悲歌！台中市45歲黃男今晚與父親爭奪家產，黃父不從，黃與父親發生爭執，警方到場黃情緒激動拒不開門，甚至揚言點火自焚，警消破門進入壓制體重超過100公斤重的黃男，過程中造成大墩所副所長蔡明松遭咬傷、警員林建豪雙腳扭傷，幸送醫後無礙。

今晚6時許，台中市警局第四分局大墩所接獲報案，指台中市南屯區一棟民宅發生糾紛，大墩所副所長蔡明松帶隊前往，體重高達100餘公斤的黃男（45歲）情緒激動拒不開門，並一度自稱潑灑汽油意圖點燃自焚，情勢一度緊張。

由於黃男情緒激動，亂摔物品，蔡明松與警員林建豪從另一棟大樓三樓進入吸引黃男，以利消防局在樓下破門，黃見警方後大發雷霆，雙方壓制扭打過程，蔡副所長右手臂遭黃嫌咬傷、左眼角擦傷、眼睛擦傷、林員雙手、腿部扭傷、擦傷。其他警消破門進入，以優勢警力壓制黃男，以辣椒水制伏，由於黃男體重100餘公斤，手銬無法銬住，警方改以腳鐐逮捕，送醫救治。

據了解，黃男為家中老么，退伍後一直住在家中，靠黃父過日子，不外出工作，大哥與二哥受不了其情緒起伏，已搬離家中，但房子為三名兒子共同持有，黃男選在父親節前夕與父親爭執家產，釀成憾事。

警方調查，當時黃男揚言潑灑的汽油，後來查證為清潔液，經員警會同消防局人員破門制止，黃男口部受有輕傷，已送中國醫藥學院就精神及外傷進行治療，目前已無大礙，警方派員戒護中。警詢後將黃男依妨礙公務、家庭暴力、傷害、恐嚇罪嫌移送。

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台中市45歲黃男(紅衣者)今晚與父親爭奪家產，黃父不從，雙方發生爭執，警方到場黃情緒激動拒不開門，甚至揚言點火自焚，警消破門進入壓制體重超過100公斤重的黃男，過程中造成大墩所副所長蔡明松遭咬傷、警員林建豪雙腳扭傷，幸送醫後無礙。圖／讀者提供
台中市45歲黃男(紅衣者)今晚與父親爭奪家產，黃父不從，雙方發生爭執，警方到場黃情緒激動拒不開門，甚至揚言點火自焚，警消破門進入壓制體重超過100公斤重的黃男，過程中造成大墩所副所長蔡明松遭咬傷、警員林建豪雙腳扭傷，幸送醫後無礙。圖／讀者提供
台中市45歲黃男今晚與父親爭奪家產，警方到場黃情緒激動，揚言點火自焚，警消破門進入壓制體重超過100公斤重的黃男，過程中造成大墩所副所長蔡明松(圖者)遭咬傷、警員林建豪雙腳扭傷，幸送醫後無礙。圖／台中市警察局第四分局提供
台中市45歲黃男今晚與父親爭奪家產，警方到場黃情緒激動，揚言點火自焚，警消破門進入壓制體重超過100公斤重的黃男，過程中造成大墩所副所長蔡明松(圖者)遭咬傷、警員林建豪雙腳扭傷，幸送醫後無礙。圖／台中市警察局第四分局提供
台中市45歲黃男(紅衣者)今晚與父親爭奪家產，黃父不從，雙方發生爭執，警方到場黃情緒激動拒不開門，甚至揚言點火自焚，警消破門進入壓制體重超過一百公斤重的黃男，過程中造成大墩所副所長蔡明松遭咬傷、警員林建豪雙腳扭傷，幸送醫後無礙。圖／讀者提供
台中市45歲黃男(紅衣者)今晚與父親爭奪家產，黃父不從，雙方發生爭執，警方到場黃情緒激動拒不開門，甚至揚言點火自焚，警消破門進入壓制體重超過一百公斤重的黃男，過程中造成大墩所副所長蔡明松遭咬傷、警員林建豪雙腳扭傷，幸送醫後無礙。圖／讀者提供
台中市45歲黃男(紅衣者)今晚與父親爭奪家產，黃父不從，雙方發生爭執，警方到場黃情緒激動拒不開門，甚至揚言點火自焚，警消破門進入壓制體重超過一百公斤重的黃男，過程中造成大墩所副所長蔡明松遭咬傷、警員林建豪雙腳扭傷，幸送醫後無礙。圖／讀者提供
台中市45歲黃男(紅衣者)今晚與父親爭奪家產，黃父不從，雙方發生爭執，警方到場黃情緒激動拒不開門，甚至揚言點火自焚，警消破門進入壓制體重超過一百公斤重的黃男，過程中造成大墩所副所長蔡明松遭咬傷、警員林建豪雙腳扭傷，幸送醫後無礙。圖／讀者提供
台中市45歲黃男今晚與父親爭奪家產，警方到場黃情緒激動，揚言點火自焚，警消破門進入壓制體重超過一百公斤重的黃男，過程中造成大墩所副所長蔡明松(圖者)遭咬傷、警員林建豪雙腳扭傷，幸送醫後無礙。圖／台中市警察局第四分局提供
台中市45歲黃男今晚與父親爭奪家產，警方到場黃情緒激動，揚言點火自焚，警消破門進入壓制體重超過一百公斤重的黃男，過程中造成大墩所副所長蔡明松(圖者)遭咬傷、警員林建豪雙腳扭傷，幸送醫後無礙。圖／台中市警察局第四分局提供

台中市 父親節 員林

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