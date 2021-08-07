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網傳屏東三地門橋斷裂封橋 公路局澄清是伸縮縫鏽蝕

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網傳屏東三地門橋斷裂封橋 公路局澄清是伸縮縫鏽蝕

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣三地門新橋是三地門和霧台鄉民進出屏東市的要道，今天下午3時半封閉，有民眾晚上在臉書社團「屏東人屏東事」po出橋面有條明顯裂縫的影片，指「三地門新橋有縫，各鄉已轉傳通知村民請大家避免通過，注意安全！」影片公開後讓當地網友嚇壞，因屏東山區連日降下超大豪雨，猜測橋梁結構因暴漲洪水衝刷出現裂縫。公路總局澄清那是鏽蝕的伸縮縫，完全不影響橋梁安全，近日將雇工補平。

「三地門新橋有裂縫封橋」訊息在網路傳開後，引發外界猜測，議論紛紛。公路總局第3區養護工程處說明，三地門新橋的裂縫，是伸縮縫內的角鋼鏽蝕脫落造成，伸縮縫的作用在於因應橋面的熱漲冷縮，完全不影響橋梁結構和安全，封橋是因監測發現水位接近警戒水位且持續高漲，因此在下午實施預警性封閉，請用路人改道通行，替代道路有台24線-隘寮溪堤防道路-台27線南華大橋-屏27線-185縣道-台24線，明天水位下降即開放通行，近日將雇工補平裂縫。

有民眾晚上在臉書社團「屏東人屏東事」po出橋面有條明顯裂縫的影片，引起關注。公路總局澄清那是鏽蝕的伸縮縫，完全不影響橋梁安全，近日將雇工補平。圖／取自屏東人屏東事
有民眾晚上在臉書社團「屏東人屏東事」po出橋面有條明顯裂縫的影片，引起關注。公路總局澄清那是鏽蝕的伸縮縫，完全不影響橋梁安全，近日將雇工補平。圖／取自屏東人屏東事

屏東縣 替代道路

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