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錯誤示範！高屏溪暴漲沿岸封閉 家長竟帶小孩越線觀看

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

熱帶低氣壓帶來豪雨，高雄山區荖濃溪水暴漲，導致多座陸橋暫時性封閉，溪水夾帶滾滾泥水一路沖至下游高屏溪，水量驚人，位於高屏溪沿岸大樹區佛光山停車場因溪水沖到路面，警方拉封鎖線警戒，竟有民眾自行拆掉封鎖線，走到岸邊看暴漲溪流，警察頻頻到場驅趕。

水利署上午陸續針對荖濃溪至高屏溪沿線橋梁發布河川高水位警戒，其中大樹區佛光山停車場旁的高屏溪就因溢堤封閉，今天下午有民眾無視封鎖線，竟跨線走到岸邊觀看暴漲溪流，還有家長帶小孩撐傘前往，也有居民覺得畫面難得，背對停車場自拍，拍下自己與暴漲溪流合照。

豪雨導致各地出現淹積水、土石滑落，也讓警察疲於奔命防災。佛光山工作人員監看監視器發現有民眾跨越封鎖線，立即通報仁武警分局員警前往勸導取締，仁武分局再三提醒，民眾大雨期間不要前往岸邊、盡量減少出門，以免發生危險。

高雄氣象站統計，茂林區、桃源區、六龜區24小時累積雨量達600毫米以上，杉林區、那瑪夏區、甲仙區、美濃區等累積雨量也破200毫米，豪雨讓荖濃溪水暴漲，公路總局避免溪水沖到路面造成危險，針對台20線、台29線沿線路橋實施預警性封閉，預計9日上午10點開放。

高雄市大樹佛光山前的停車場鄰近高屏溪，因溪水暴漲，警方拉封鎖線暫時封閉，卻有民眾不顧危險跨越封鎖線，員警到場勸離。記者陳玫伶／攝影
高雄市大樹佛光山前的停車場鄰近高屏溪，因溪水暴漲，警方拉封鎖線暫時封閉，卻有民眾不顧危險跨越封鎖線，員警到場勸離。記者陳玫伶／攝影
高雄市大樹佛光山前的停車場鄰近高屏溪，因溪水暴漲，警方拉封鎖線暫時封閉，卻有民眾不顧危險跨越封鎖線，員警到場勸離。記者陳玫伶／攝影
高雄市大樹佛光山前的停車場鄰近高屏溪，因溪水暴漲，警方拉封鎖線暫時封閉，卻有民眾不顧危險跨越封鎖線，員警到場勸離。記者陳玫伶／攝影
高雄市大樹佛光山前的停車場鄰近高屏溪，因溪水暴漲，警方拉封鎖線暫時封閉，卻有民眾不顧危險跨越封鎖線。記者陳玫伶／攝影
高雄市大樹佛光山前的停車場鄰近高屏溪，因溪水暴漲，警方拉封鎖線暫時封閉，卻有民眾不顧危險跨越封鎖線。記者陳玫伶／攝影
高雄市大樹佛光山前的停車場鄰近高屏溪，因溪水暴漲，警方拉封鎖線暫時封閉，有民眾覺得畫面難得到場拍照。記者陳玫伶／攝影
高雄市大樹佛光山前的停車場鄰近高屏溪，因溪水暴漲，警方拉封鎖線暫時封閉，有民眾覺得畫面難得到場拍照。記者陳玫伶／攝影
高雄市大樹佛光山前的停車場鄰近高屏溪，因溪水暴漲，警方拉封鎖線暫時封閉，卻有民眾不顧危險跨越封鎖線。記者陳玫伶／攝影
高雄市大樹佛光山前的停車場鄰近高屏溪，因溪水暴漲，警方拉封鎖線暫時封閉，卻有民眾不顧危險跨越封鎖線。記者陳玫伶／攝影

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