錯誤示範！高屏溪暴漲沿岸封閉 家長竟帶小孩越線觀看

熱帶低氣壓帶來豪雨，高雄山區荖濃溪水暴漲，導致多座陸橋暫時性封閉，溪水夾帶滾滾泥水一路沖至下游高屏溪，水量驚人，位於高屏溪沿岸大樹區佛光山停車場因溪水沖到路面，警方拉封鎖線警戒，竟有民眾自行拆掉封鎖線，走到岸邊看暴漲溪流，警察頻頻到場驅趕。

水利署上午陸續針對荖濃溪至高屏溪沿線橋梁發布河川高水位警戒，其中大樹區佛光山停車場旁的高屏溪就因溢堤封閉，今天下午有民眾無視封鎖線，竟跨線走到岸邊觀看暴漲溪流，還有家長帶小孩撐傘前往，也有居民覺得畫面難得，背對停車場自拍，拍下自己與暴漲溪流合照。

豪雨導致各地出現淹積水、土石滑落，也讓警察疲於奔命防災。佛光山工作人員監看監視器發現有民眾跨越封鎖線，立即通報仁武警分局員警前往勸導取締，仁武分局再三提醒，民眾大雨期間不要前往岸邊、盡量減少出門，以免發生危險。