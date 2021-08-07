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老婦人淋雨走在車道上 警察脫雨衣給她並協助返家

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市警方日前夜間巡邏時，看見有老婦人獨自一人、淋雨走在車道上，警員立刻脫下雨衣給她，並上前關心，才發現她表情呆滯，似乎有失智情形，於是將她帶回派出所休息。警方透過警用M-Police人臉辦識系統，查出她的身分，聯繫家屬後讓她平安返家。

南港分局舊莊派出所警員游鈞為、蔡昌裕當時執行深夜勤務，行經南港區大坑街時，發現有一位老婦人行動遲緩地走在滂沱大雨的車道上，警員擔心她的安危，觀察了一下，立刻脫下自己的雨衣走上前，將雨衣披在她的身上，並指引她到路旁安全處，同時開啟巡邏警示燈警戒後方車輛「不要撞到她」。

警方詢問「妳要去哪裡？」只見她表情呆滯、不發一語，警員判斷可能是失智，決定先帶她回派出所休息。

警方在老婦人身上找無相關證件，在她無法正常回答身分的情況下，使用M-police人臉辦識系統功能查詢身分，並成功聯繫上她的家屬。

家屬趕至派出所，表示老婦人患有失智症，自行出門後久久都沒有回家，非常感謝警方的熱心照顧。

南港警方呼籲，若家中有失智長者，可以在服裝明顯處繡上連絡方式，或是向市府申請「愛心手環」；愛心手環上會有「專屬編號」，即可聯繫上長者家屬。

失智老婦人淋雨獨自走在車道上，南港警方見狀上前關心，並協助她返家。記者翁至成／翻攝
失智老婦人淋雨獨自走在車道上，南港警方見狀上前關心，並協助她返家。記者翁至成／翻攝
舊莊派出所警員游鈞為（左）、蔡昌裕（右）日前夜間巡邏時，遇見失智老婦人淋雨獨自走在車道上，熱心上前關心，並幫忙聯繫家屬，讓她順利返家。記者翁至成／翻攝
舊莊派出所警員游鈞為（左）、蔡昌裕（右）日前夜間巡邏時，遇見失智老婦人淋雨獨自走在車道上，熱心上前關心，並幫忙聯繫家屬，讓她順利返家。記者翁至成／翻攝

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