北市男開賓士去停車場甩尾 警依社維法罰3千元

台北市23歲彭姓男子半夜不睡覺，凌晨1點開賓士到南港區私人停車場不斷甩尾，尖銳的煞車聲引來居民不滿，甚至有小孩嚇到哭出來；南港警方知悉後，立刻以車牌追人，通知彭到案說明，警訊後依社維法裁罰3000元，並口頭告誡「切勿再犯」。

彭上個月趁深夜無人，開心地開著剛買的賓士轎車，挑選空曠的私人停車場「測試車子性能」，不斷練習甩尾，甩了5分鐘左右，隨即離去。

刺耳的煞車聲嚴重影響附近社區安寧，居民反應後，警方立刻著手調查，以停車場的車牌辨識系統追人，再查訪周邊住戶，蒐證後通知彭到案說明。

據了解，彭坦承當晚下班睡不著覺，開車前往舊家附近的私人停車場「測試車子性能」，覺得滿意後便離去。

南港警方依據社維法第72條「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者」，對他裁罰3000元，並口頭告誡「勿再深夜製造噪音」，他口頭允諾；同時也建議停車場主增設停車格軟管。