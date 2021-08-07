快訊

道路中斷雨勢未停 苗栗泰安鄉明天維持停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市男開賓士去停車場甩尾 警依社維法罰3千元

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市23歲彭姓男子半夜不睡覺，凌晨1點開賓士到南港區私人停車場不斷甩尾，尖銳的煞車聲引來居民不滿，甚至有小孩嚇到哭出來；南港警方知悉後，立刻以車牌追人，通知彭到案說明，警訊後依社維法裁罰3000元，並口頭告誡「切勿再犯」。

彭上個月趁深夜無人，開心地開著剛買的賓士轎車，挑選空曠的私人停車場「測試車子性能」，不斷練習甩尾，甩了5分鐘左右，隨即離去。

刺耳的煞車聲嚴重影響附近社區安寧，居民反應後，警方立刻著手調查，以停車場的車牌辨識系統追人，再查訪周邊住戶，蒐證後通知彭到案說明。

據了解，彭坦承當晚下班睡不著覺，開車前往舊家附近的私人停車場「測試車子性能」，覺得滿意後便離去。

南港警方依據社維法第72條「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者」，對他裁罰3000元，並口頭告誡「勿再深夜製造噪音」，他口頭允諾；同時也建議停車場主增設停車格軟管。

23歲彭姓男子半夜開賓士去私人停車場「練習甩尾」，刺耳煞車聲影響社區安寧，警方依社維法裁罰3000元。記者翁至成／攝影
23歲彭姓男子半夜開賓士去私人停車場「練習甩尾」，刺耳煞車聲影響社區安寧，警方依社維法裁罰3000元。記者翁至成／攝影
23歲彭姓男子半夜開賓士去私人停車場「練習甩尾」，刺耳煞車聲影響社區安寧，警方依社維法裁罰3000元。記者翁至成／攝影
23歲彭姓男子半夜開賓士去私人停車場「練習甩尾」，刺耳煞車聲影響社區安寧，警方依社維法裁罰3000元。記者翁至成／攝影

停車場 噪音

延伸閱讀

北市樹木媒合平台5年媒合22件 潘懷宗批：設而不用

北市第5輪疫苗仍有餘額 再開放預約

賓士男登門送禮有新戀情？林采緹享受生活「不需要假裝單身」

賓士男「拒移車」致25輛車被淹 辯稱無人提醒不怕被起訴

相關新聞

影／國3後龍路段事故…母女疑在車外待援遭撞 送醫後不治

國道3號苗栗後龍北上路段下午發生小貨車與轎車碰撞事故，一輛轎車疑似失控自撞外側護欄，車內一對夫妻和女兒在車外待援，不料後...

御頂集團董座李日東遭瘋狗浪衝擊 躺病床拍片報平安

御頂國際餐飲集團董事長李日東今天上午6時多與林姓、邱姓友人前往台南安平港北堤晨跑，結果遭到瘋狗浪拍打，3人撞上欄桿受傷倒...

影／遇詐騙險解18%領125萬 退休教師哽咽：誰是真警察？

詐騙集團好猖獗！台中市78歲廖姓退休女教師，接到詐團電話假稱帳戶遭監管，心急到銀行欲解除利息高達18%共125萬元現金定...

趁豪雨間暫歇到大肚溪出海口巡竹筏 民眾竟見無頭屍

盧碧颱風外圍環流挾帶間歇豪雨，台中市龍井區麗水里張姓漁民今下午3時40分到麗水漁港，巡看大肚溪出海口的竹筏有沒有強大水流...

與女網路互稱親愛的…男欲匯3萬被阻 才發現她「不是女生」

基隆市一名50多歲余姓男子，經由網路結識一名女網友，雙方透過Line通訊軟體聊天長達1個月，未曾謀面卻以「親愛的」互稱。...

天雨路滑衝出國道2號護欄！轎車180度翻覆 車主命大脫困

國道2號東向8公里桃園蘆竹路段，今上午9點多陳姓男子（19歲）開車行經，疑天雨路滑失控撞上護欄，整輛車衝出國道掉落一旁南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。