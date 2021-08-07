聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市男開賓士去停車場甩尾 警依社維法罰3千元
台北市23歲彭姓男子半夜不睡覺，凌晨1點開賓士到南港區私人停車場不斷甩尾，尖銳的煞車聲引來居民不滿，甚至有小孩嚇到哭出來；南港警方知悉後，立刻以車牌追人，通知彭到案說明，警訊後依社維法裁罰3000元，並口頭告誡「切勿再犯」。
彭上個月趁深夜無人，開心地開著剛買的賓士轎車，挑選空曠的私人停車場「測試車子性能」，不斷練習甩尾，甩了5分鐘左右，隨即離去。
刺耳的煞車聲嚴重影響附近社區安寧，居民反應後，警方立刻著手調查，以停車場的車牌辨識系統追人，再查訪周邊住戶，蒐證後通知彭到案說明。
據了解，彭坦承當晚下班睡不著覺，開車前往舊家附近的私人停車場「測試車子性能」，覺得滿意後便離去。
南港警方依據社維法第72條「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者」，對他裁罰3000元，並口頭告誡「勿再深夜製造噪音」，他口頭允諾；同時也建議停車場主增設停車格軟管。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言