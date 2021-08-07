與女網路互稱親愛的…男欲匯3萬被阻 才發現她「不是女生」

與女網友互稱親愛的，警阻他匯3萬揭對方男的真相超崩潰。記者游明煌／翻攝

基隆市一名50多歲余姓男子，經由網路結識一名女網友，雙方透過Line通訊軟體聊天長達1個月，未曾謀面卻以「親愛的」互稱。日前余男要匯3萬元被阻，警方到場查出女網友的照片雖是女的，但事實上是男子，這真相讓余男超崩潰，無法置信。

基隆市警察局第三分局七堵派出所5日12時30分，接獲華南銀行七堵分行通報，稱一名男子欲臨櫃匯款疑似受騙，請警方協助查證。

副所長王愛榮、警員蘇雋倫趕抵現場，關懷得知50多歲余姓男子經由網路結識一名女網友，雙方透過Line通訊軟體聊天長達1個月，未曾謀面卻以「親愛的」互稱。

對方取得余男信任後，進而誘使其至來路不明之平台投資，余男不疑有他前往銀行欲臨櫃匯款3萬元，所幸機警行員發現立即通報，員警察覺對話內容為詐騙集團常用之話術陷阱，積極勸說阻止余男匯款。

警方到場查出女網友的照片雖是女的，但事實上是男子，讓余男不敢置信，最後才相信是騙局，感謝員警及行員熱心協助，避免落入詐騙圈套。

第三分局呼籲，詐騙集團常以交友之名行詐騙之實，交往後博取被害人信任，謊稱急需用錢或有快速得利之投資方式，誘使被害人匯款。如有接獲任何指示操作匯款等疑似詐騙電話，應向警方報案或撥打165反詐騙專線查證，以免受騙。