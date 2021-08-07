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影／遇詐騙險解18%領125萬 退休教師哽咽：誰是真警察？

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

詐騙集團好猖獗！台中市78歲廖姓退休女教師，接到詐團電話假稱帳戶遭監管，心急到銀行欲解除利息高達18%共125萬元現金定存，行員報警，廖面對員警慌張地說，電話那頭要她匯款的自稱是檢察官、警察，心急哽咽反問「誰才是真的(警察)？」員警不斷安撫並聯繫上廖婦兒子，廖婦才卸下心中大石，守住餘生的退休金。

本周二(3日)12時許，78歲廖姓婦人到台灣銀行水湳分行要解除一筆125萬元定存，行員機警詢問用途，廖婦一下說要做為投資，又改口要給兒子買房用，卻又不願意與兒子連繫，行員擔心婦人遭騙報警。

「阿姨，你這定存18%利息很高耶」、「解除領出來被騙就都沒了」台中市第五警分局四平所員警周嘉宇、莊惠雯提醒婦人，是否接到不明來電，說帳戶因涉及刑案遭到監管，須配合警方調查，要求依照指示辦理，如不照做存款會被沒收。

廖姓婦人聽點點頭並哽咽說，電話那頭的人自稱是檢察官、警察，你們也說自己是警察，「誰才是真的(警察)？」在現場委屈地落淚。

周員為證明自己是「正港」警察，在莊員安撫下，廖婦願意回到派出所，警方同步連繫廖婦兒子到場。廖婦兒子聽到警方解說，理解來龍去脈，感謝警方與行員積極組詐，那筆125萬元定存是母親的養老退休金，若遭詐團騙取，後果不堪設想。

台中市警察局第五分局分局長林沐弘呼籲，近日詐騙猖獗，歹徒手法類型花樣，民眾接獲不明來電時務必保持冷靜，牢記「一聽、二掛、三查證」口訣，先掛斷電話，不讓歹徒繼續操控情緒，並撥打110或165查證報案。

台中市78歲廖姓退休女教師(左)，接到詐團電話假稱帳戶遭監管，差點解除利息高達18%共125萬元現金定存，所幸行員機警報警，警方及時組詐，守住廖婦餘生的退休金。圖／台中市警察局第五分局提供
台中市78歲廖姓退休女教師(左)，接到詐團電話假稱帳戶遭監管，差點解除利息高達18%共125萬元現金定存，所幸行員機警報警，警方及時組詐，守住廖婦餘生的退休金。圖／台中市警察局第五分局提供
台中市78歲廖姓退休女教師(左)，接到詐團電話假稱帳戶遭監管，差點解除利息高達18%共125萬元現金定存，所幸行員機警報警，警方及時組詐，守住廖婦餘生的退休金。圖／台中市警察局第五分局提供
台中市78歲廖姓退休女教師(左)，接到詐團電話假稱帳戶遭監管，差點解除利息高達18%共125萬元現金定存，所幸行員機警報警，警方及時組詐，守住廖婦餘生的退休金。圖／台中市警察局第五分局提供
台中市78歲廖姓退休女教師(右)，接到詐團電話假稱帳戶遭監管，差點解除利息高達18%共125萬元現金定存，所幸行員機警報警，警方及時組詐，守住廖婦餘生的退休金。圖／台中市警察局第五分局提供
台中市78歲廖姓退休女教師(右)，接到詐團電話假稱帳戶遭監管，差點解除利息高達18%共125萬元現金定存，所幸行員機警報警，警方及時組詐，守住廖婦餘生的退休金。圖／台中市警察局第五分局提供

警察 台中市 詐騙集團

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