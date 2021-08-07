影／國3後龍路段事故…母女疑在車外待援遭撞 送醫後不治

國道3號苗栗後龍北上路段下午發生小貨車與轎車碰撞事故，造成2死2傷。圖／苗栗縣消防局提供

國道3號苗栗後龍北上路段下午發生小貨車與轎車碰撞事故，一輛轎車疑似失控自撞外側護欄，車內一對夫妻和女兒在車外待援，不料後方駛來的貨車撞上轎車後側翻，母女兩人被波及彈飛到十多公尺遠路肩，當場失去生命徵象，送醫搶救仍不治。小貨車司機也受重傷送醫，這起事故造成2死2傷，車禍原因及責任待警方調查釐清。

苗栗縣消防局表示，下午1點42分接獲通報，國道3號後龍北上121公里外側車道有事故，消防局出動後龍、西湖、竹南等地消防分隊多輛救護車趕往，抵達現場發現3名傷者傷勢嚴重，其中一名39歲女子和5歲女兒已無呼吸心跳，現場CPR急救後送往頭份為恭醫院，另一名貨車司機受困車內，救援人員救出時已呈現昏迷，也送往為恭醫院，傷勢嚴重；轎車駕駛則受到輕傷。

車禍發生時，轎車疑似失控撞上外側護欄，車內張姓夫妻和女兒3人下車，駕車的44歲張姓男子準備擺放警示錐時，不料後方駛來的小貨車疑似閃避不及，撞上轎車及母女2人後，貨車也失控翻覆，34歲林姓駕駛頭部及胸部受創，送為恭醫院後又轉院。

警方及救援人員趕抵現場時，發現小貨車側翻在外側車道及路肩，轎車停在中線與外線間，毀損嚴重，兩車車頭都朝南，一度以為小貨車失控側翻後遭轎車撞上，但從現場撞擊情況及相關人員說法，研判較可能是轎車失控自撞後，後方小貨車疑似閃避不及又撞上，警方將調閱監視、紀錄影像調查，釐清車禍發生情況。