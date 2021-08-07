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御頂集團董座李日東遭瘋狗浪衝擊 躺病床拍片報平安

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

御頂國際餐飲集團董事長李日東今上午在安平港北堤晨跑，突遭瘋狗浪拍打，造成身上多處挫傷，送醫治療。圖／翻攝自前立委賴坤成臉書
御頂國際餐飲集團董事長李日東今上午在安平港北堤晨跑，突遭瘋狗浪拍打，造成身上多處挫傷，送醫治療。圖／翻攝自前立委賴坤成臉書

御頂國際餐飲集團董事長李日東今天上午6時多與林姓、邱姓友人前往台南安平港北堤晨跑，結果遭到瘋狗浪拍打，3人撞上欄桿受傷倒地，台南市消防局獲報後調派救護車前往救援，其中，林男在送醫途中失去呼吸心跳，經醫院急救後不治，李日東身上多處挫傷，無生命危險，邱男則無傷勢。

御頂國際餐飲集團董事長李日東原送往郭綜合醫院，後轉送成大醫院治療，頭部、手腳有多處挫傷，意識清楚，前立委賴坤成並在臉書發布李日東躺在病床上報平安的影片，李向鏡頭說「大家好，我目前還ok，感謝大家的關心，謝謝你們」。

李日東出身台南安南區，為御頂餐飲集團董事長、東東餐飲集團董事長，從鹽工之子到廚師、餐廳老闆，事業版圖不斷擴張，有「餐飲南霸天」之譽。

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