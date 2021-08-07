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小貓驚惶逃竄躲車底引塞車 警方收編當所貓

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市淡水區淡金路昨天上午9時許因一輛轎車停在路中央靜止不動引發塞車，轄區中正路派出所獲報到場，發現原來是一隻小貓躲在車底不動，車主唯恐傷及小貓不敢開車，順利將小貓救出後，收編派出所當「所貓」。

「有貓咪衝到我的車子底下，所以我才不敢動」。淡水警分局中正路派出所昨天上午9時許接獲民眾報案，指出淡金路上一輛轎車不知何故停在路中央，引發後方車流堵塞，員警石永軒與洪嘉佑到場後，與車主了解情況，才發現原來是一隻小貓趁著車輛停等紅燈時竄逃車底不動，車主惟恐開車傷及小貓才會停在路中不敢動。

石員不顧地上溼滑，趴下尋找躲在車底的小貓，順利將小貓救出後帶回派出所，小貓可愛的模樣讓平日嚴肅的派出所員警紛紛融化，直呼「好可愛」，最後在所長同意下收編小貓成為「所貓」。

淡水警分局提醒民眾，部分動物為了安全感喜歡在狹窄或隱蔽的角落棲息，路邊暫停的車底及引擎蓋等都是常發現小動物躲藏的地方，民眾可養成開車前檢查車底並拍打引擎蓋的習慣，避免造成小動物傷亡。

小貓可愛模樣融化派出所員警，經所長同意收編當「所貓」。圖／警方提供
小貓可愛模樣融化派出所員警，經所長同意收編當「所貓」。圖／警方提供
員警石永軒不顧地板溼滑，趴在地上將車底的小貓救出。圖／警方提供
員警石永軒不顧地板溼滑，趴在地上將車底的小貓救出。圖／警方提供

淡水 車主

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