影／妙齡女吵架過度換氣攤車內 男嚇傻衝進派出所求救

台中市28歲吳女與友人在車上吵架，吳女說到激動處疑似過度換氣，身體出現不適，攤坐在駕駛座上，同行男性友人嚇傻，趕緊跑到20公尺外派出所報警；警消檢視吳女有意識但無力氣說話，救護人員將女子送醫，所幸無大礙。

上週五深夜零時，台中市警察局第三分局合作所警員陳壹陽、褚翊宸線上巡邏，發現一名男子急忙衝進派出所，並稱其女性友人在車內疑似氣喘發作、臉色蒼白，需要警方協助，兩警會同男子到停在20公尺外的白色轎車上查看。

警方發現，駕駛轎車的是28歲的吳姓女子，吳女癱軟在汽車駕駛座上，不斷喘氣、神情痛苦，有意識但沒有力氣回答警方問話，員警擔心吳女性命安危，通報救護車到場救治。

警方同步聯繫上吳女家屬，家屬指出，吳女沒有氣喘病史，但過去曾發生過度換氣的情況；現場救護人員聽後初步研判，吳女應該是情緒激動導致過度換氣，所幸送醫後無礙。該名男性友人則乘坐計程車到中國醫藥大學附設醫院探視。