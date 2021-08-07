快訊

展示中心電表二度遭破壞 台電向BMW經銷商討千萬電費

暴雨掃過 高雄近3千戶停電搶修中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子心情差桃園漁港堤防望海 警聊天開導勸就醫

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

38歲男子心情不佳昨晚到桃園市新屋區永安漁港堤防看海，打電話給朋友說身體不舒服，朋友擔心他情緒不穩想不開報警。楊梅警分局永安派出所所長連英傑、警員陳德元趕到堤防，和他聊了約1小時工作、生活事都聊，最後和男子的家人成功勸他先上救護車就醫。

永安派出所昨晚接獲報案，男子的朋友說男子原本就有情緒問題加上債務纏身，打電話訴苦表示心煩。警方到場時也聯絡男子的家人過來幫忙安撫，同時安排救護車待命，並建議他透過心理諮商聽專科醫師、社工師意見，重新整理情緒再出發，一樣可以擁有快樂成功的人生。

男子心情平靜些以後上救護車，由家人陪他就醫；家屬對警方耐心和男子說話不刺激他，表達感謝之意。楊梅警分局分局長黃富村表示，碰到不如意的事情，可以找家人、朋友聊一聊，也可以撥打1995生命線專線諮詢，要珍惜生命。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

男子在家人和警方開導下同意就醫。記者鄭國樑／翻攝
男子在家人和警方開導下同意就醫。記者鄭國樑／翻攝

救護車 生命線 桃園

延伸閱讀

中職／又不敵雨彈 桃園獅猿之戰早早宣布延賽

熱帶性低氣壓來襲 桃園6水位站發布警戒

騙能半價買SOGO禮券 桃園無業女狠詐閨蜜500萬

桃園毒父摑死3歲女兒 辯她「不乖、說謊」仍被收押禁見

相關新聞

楊勇緯老家隔壁巷道失火 巷弄小消防員徒步救火

「柔道男神」楊勇緯在東京奧運為中華隊摘下銀牌，今日上午他位於台中市后里區的老家隔壁巷道發生火警，從遠處就可看到濃煙及火光...

瑪莎拉蒂「打水漂」 後方聯結車疑閃避不及失控翻覆

苗栗地區雨勢不停，國道1號苗栗銅鑼交流道北上路段今天凌晨接近4點時，一輛白色瑪莎拉蒂跑車「打水漂」，後方聯結車疑似為閃避...

「航空天菜」相片被拿來詐騙 歹徒被抓才知都是男子

新北市楊姓男子（31歲）長期從事詐騙工作，他找來數名同夥，在網路張貼國內知名航空網紅空姐相片，結交臉書網友後，聲稱因為疫...

幼犬大圳載浮載沉險沖走 警民狂奔100公尺救援

連日大雨桃園大圳昨下午1隻黑色幼犬不明原因落水，在滾滾黃泥水中載浮載沉，桃園分局龍安所員警蔡政諺、蔡佳穎目擊，和民眾在河...

男子心情差桃園漁港堤防望海 警聊天開導勸就醫

38歲男子心情不佳昨晚到桃園市新屋區永安漁港堤防看海，打電話給朋友說身體不舒服，朋友擔心他情緒不穩想不開報警。楊梅警分局...

台南龍崎民宅起火波及鄰屋 幸無人受困

台南市龍崎區大坪里大坪49號民宅中午起火，四合院兩層加蓋全面燃燒；現場消防員回報鄰居表示房屋內沒有人；但因為出入道路狹窄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。