男子心情差桃園漁港堤防望海 警聊天開導勸就醫

38歲男子心情不佳昨晚到桃園市新屋區永安漁港堤防看海，打電話給朋友說身體不舒服，朋友擔心他情緒不穩想不開報警。楊梅警分局永安派出所所長連英傑、警員陳德元趕到堤防，和他聊了約1小時工作、生活事都聊，最後和男子的家人成功勸他先上救護車就醫。

永安派出所昨晚接獲報案，男子的朋友說男子原本就有情緒問題加上債務纏身，打電話訴苦表示心煩。警方到場時也聯絡男子的家人過來幫忙安撫，同時安排救護車待命，並建議他透過心理諮商聽專科醫師、社工師意見，重新整理情緒再出發，一樣可以擁有快樂成功的人生。

男子心情平靜些以後上救護車，由家人陪他就醫；家屬對警方耐心和男子說話不刺激他，表達感謝之意。楊梅警分局分局長黃富村表示，碰到不如意的事情，可以找家人、朋友聊一聊，也可以撥打1995生命線專線諮詢，要珍惜生命。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )