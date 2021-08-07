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楊勇緯老家隔壁巷道失火 巷弄小消防員徒步救火

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

「柔道男神」楊勇緯在東京奧運為中華隊摘下銀牌，今日上午他位於台中市后里區的老家隔壁巷道發生火警，從遠處就可看到濃煙及火光，消防人員緊急出動30人前往搶救，火勢在30分鐘被撲滅，幸未造成人員傷亡，也未波及楊家。

今天上午9時許，台中市消防局獲報，指后里區三豐路三段726巷118巷發生住宅火警，民宅2樓冒出濃煙，出動后里、豐原、豐南及第五大隊，共消防車11輛、救護車1輛，消防人員30人前往搶救。

由於該巷弄狹窄，寬度僅能容納一輛自小客車，無法會車，消防人員今日上午趕抵現場滅火，消防車只能停在200公尺的巷弄外，消防人員再徒步拉消防水帶前往灌救。

消防員徒步趕到火場，發現2層樓建物起火，1、2樓都冒出濃煙，一名50多歲男子驚慌的跑出門外。消防趕緊拉水線灌救，火勢30分鐘後被撲滅，民宅內的房間、家具及雜物都被燒毀，燃燒面積20平方公尺，幸好無人員受傷。由於火場是118巷，楊勇緯是152巷，兩處距離並不遠，幸好火勢及時撲滅，並未波及楊家。

由於該巷弄狹窄，消防車只能停在200公尺的巷弄外，消防人員再徒步拉消防水帶前往灌救。圖／台中市消防局提供
由於該巷弄狹窄，消防車只能停在200公尺的巷弄外，消防人員再徒步拉消防水帶前往灌救。圖／台中市消防局提供
台中市后里區三豐路三段726巷118巷今天上午發生住宅火警。圖／台中市消防局提供
台中市后里區三豐路三段726巷118巷今天上午發生住宅火警。圖／台中市消防局提供
民宅內的房間、家具及雜物都被燒毀。圖／台中市消防局提供
民宅內的房間、家具及雜物都被燒毀。圖／台中市消防局提供
由於該巷弄狹窄，消防車只能停在200公尺的巷弄外，消防人員再徒步拉消防水帶前往灌救。圖／翻攝記者爆料網
由於該巷弄狹窄，消防車只能停在200公尺的巷弄外，消防人員再徒步拉消防水帶前往灌救。圖／翻攝記者爆料網

東京奧運 台中市

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