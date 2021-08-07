楊勇緯老家隔壁巷道失火 巷弄小消防員徒步救火

「柔道男神」楊勇緯在東京奧運為中華隊摘下銀牌，今日上午他位於台中市后里區的老家隔壁巷道發生火警，從遠處就可看到濃煙及火光，消防人員緊急出動30人前往搶救，火勢在30分鐘被撲滅，幸未造成人員傷亡，也未波及楊家。

今天上午9時許，台中市消防局獲報，指后里區三豐路三段726巷118巷發生住宅火警，民宅2樓冒出濃煙，出動后里、豐原、豐南及第五大隊，共消防車11輛、救護車1輛，消防人員30人前往搶救。

由於該巷弄狹窄，寬度僅能容納一輛自小客車，無法會車，消防人員今日上午趕抵現場滅火，消防車只能停在200公尺的巷弄外，消防人員再徒步拉消防水帶前往灌救。