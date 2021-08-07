瑪莎拉蒂「打水漂」 後方聯結車疑閃避不及失控翻覆

苗栗地區雨勢不停，國道1號苗栗銅鑼交流道北上路段今天凌晨接近4點時，一輛白色瑪莎拉蒂跑車「打水漂」，後方聯結車疑似為閃避失控側翻，駕駛和同車的妻子受傷，受事故影響，北上車道全面封閉，車輛由警方疏導改走交流道引道繼續通行；聯結車載運大批運動飲料，拖吊清運足足花了6小時，直到上午9點50分終於恢復暢通，車禍原因和責任待調查。

據了解，車禍發生時下著大雨，白色瑪莎拉蒂行駛中線車道，但疑似打滑衝往外側方向，當時行駛於外線車道的聯結車駕駛緊急煞車，但仍撞上白車，聯結車也失控側翻，49歲洪姓駕駛和妻子受輕傷送醫；駕駛跑車的20歲劉姓男子從南投北上要找朋友，沒有駕照，酒測值零。