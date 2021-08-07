瑪莎拉蒂「打水漂」 後方聯結車疑閃避不及失控翻覆
苗栗地區雨勢不停，國道1號苗栗銅鑼交流道北上路段今天凌晨接近4點時，一輛白色瑪莎拉蒂跑車「打水漂」，後方聯結車疑似為閃避失控側翻，駕駛和同車的妻子受傷，受事故影響，北上車道全面封閉，車輛由警方疏導改走交流道引道繼續通行；聯結車載運大批運動飲料，拖吊清運足足花了6小時，直到上午9點50分終於恢復暢通，車禍原因和責任待調查。
據了解，車禍發生時下著大雨，白色瑪莎拉蒂行駛中線車道，但疑似打滑衝往外側方向，當時行駛於外線車道的聯結車駕駛緊急煞車，但仍撞上白車，聯結車也失控側翻，49歲洪姓駕駛和妻子受輕傷送醫；駕駛跑車的20歲劉姓男子從南投北上要找朋友，沒有駕照，酒測值零。
車禍發生於凌晨3點49分，聯結車側翻在車道上，載運的運動飲料也散落路面，銅鑼路段北上車道全面實施管制，北上交通一度中斷，事故地點正好位於銅鑼交流道出口和入口間，國道警方隨後疏導北上車流借由交流道引道出入高速公路以維持通行。
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