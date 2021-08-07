男警神似孫安佐 肌肉暖男協助迷途翁喝水

台中市警局第四分局大墩所日前協尋蔣姓老翁返所，警員林志丞見老翁不良於行，單膝下跪輔助老翁喝水，同事意外發現渾身肌肉林員善良的一面；其實，所內員警公認林員神似藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐，林員平日熱愛健身、敏銳度高，轄區夜店有人滋事，他第一時間強力執法，同事讚跟他巡邏「很安心」。

本周二(2日)，台中市80歲蔣姓老翁在南屯區五權西路二段迷途，蔣翁體力透支坐在早餐店椅子上休息，店家趕緊報警。台中市第四警分局大墩所員警林志丞、林王衍以M-Police的人臉辨識系統查詢，顯示蔣姓老翁已被家屬通報失蹤人口，隨即將老翁帶返所內休息，並聯繫家屬。

由於蔣翁體力透支、不良於行，林志丞擔心老翁脫水，默默以低身高跪姿、單膝下跪方式遞上茶水，並協助老翁喝水。

這一幕所內同仁看在眼中，大墩所所長葉信良直說，「看到這畫面我嚇一跳」，28歲的林員熱愛健身、運動，對自己相當有自信，轄區夜店深夜滋事，林當班到場一定積極作為，對打擊犯罪有熱誠，沒想到年輕人也能對長輩有如此貼心舉動，讓他看到熱愛運動的林員不同的一面。