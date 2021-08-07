兩機車擦撞倒地 聯結車煞車不及 27歲騎士遭輾斃

熱低壓帶來豪雨，新北市今早持續下著大雨，許男騎機車行經五股區中興路三段高架橋下時，與另一輛機車發生擦撞後，連人帶車倒地，蕭男駕駛聯結車行駛在後方，因煞車不及，許男遭聯結車輾過，當場喪命。

警方獲報迅速趕抵封鎖現場採證，同時調閱周邊道路監視器釐清車禍發生原因，警詢後將依過失致死罪嫌將蕭男依法送辦。

據了解，聯結車駕駛蕭男（36歲）向警方表示，車行經五股區中興路三段時，發現前方有兩輛機車發生事故，其中一輛由許姓男子（27歲）騎乘的機車當場連人帶車滑倒在地，因事出突然，根本來不及煞車，直接追撞並輾過許男，導致許男當場遭輾斃。