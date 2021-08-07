聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩機車擦撞倒地 聯結車煞車不及 27歲騎士遭輾斃
熱低壓帶來豪雨，新北市今早持續下著大雨，許男騎機車行經五股區中興路三段高架橋下時，與另一輛機車發生擦撞後，連人帶車倒地，蕭男駕駛聯結車行駛在後方，因煞車不及，許男遭聯結車輾過，當場喪命。
警方獲報迅速趕抵封鎖現場採證，同時調閱周邊道路監視器釐清車禍發生原因，警詢後將依過失致死罪嫌將蕭男依法送辦。
據了解，聯結車駕駛蕭男（36歲）向警方表示，車行經五股區中興路三段時，發現前方有兩輛機車發生事故，其中一輛由許姓男子（27歲）騎乘的機車當場連人帶車滑倒在地，因事出突然，根本來不及煞車，直接追撞並輾過許男，導致許男當場遭輾斃。
警方到場後拉起封鎖線封閉道路進行採證，也派員調閱周邊道路監視器，並找先發生擦撞的另一名林姓男子（48歲）到案釐清車禍發生原因，警詢後將依過失致死罪嫌將蕭男依法送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言