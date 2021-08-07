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兩機車擦撞倒地 聯結車煞車不及 27歲騎士遭輾斃

聯合報 / 記者柯毓庭王長鼎/新北即時報導

熱低壓帶來豪雨，新北市今早持續下著大雨，許男騎機車行經五股區中興路三段高架橋下時，與另一輛機車發生擦撞後，連人帶車倒地，蕭男駕駛聯結車行駛在後方，因煞車不及，許男遭聯結車輾過，當場喪命。

警方獲報迅速趕抵封鎖現場採證，同時調閱周邊道路監視器釐清車禍發生原因，警詢後將依過失致死罪嫌將蕭男依法送辦。

據了解，聯結車駕駛蕭男（36歲）向警方表示，車行經五股區中興路三段時，發現前方有兩輛機車發生事故，其中一輛由許姓男子（27歲）騎乘的機車當場連人帶車滑倒在地，因事出突然，根本來不及煞車，直接追撞並輾過許男，導致許男當場遭輾斃。

警方到場後拉起封鎖線封閉道路進行採證，也派員調閱周邊道路監視器，並找先發生擦撞的另一名林姓男子（48歲）到案釐清車禍發生原因，警詢後將依過失致死罪嫌將蕭男依法送辦。

新北市五股區中興路三段今天上午疑以天雨路滑，兩輛機車發生擦撞倒地，導致後方聯結車煞車不及，一名機士慘遭大車輾過，當場喪命。記者王長鼎／翻攝
新北市五股區中興路三段今天上午疑以天雨路滑，兩輛機車發生擦撞倒地，導致後方聯結車煞車不及，一名機士慘遭大車輾過，當場喪命。記者王長鼎／翻攝
新北市五股區中興路三段今天上午疑以天雨路滑，兩輛機車發生擦撞倒地，導致後方聯結車煞車不及，一名機士慘遭大車輾過，當場喪命。記者王長鼎／翻攝
新北市五股區中興路三段今天上午疑以天雨路滑，兩輛機車發生擦撞倒地，導致後方聯結車煞車不及，一名機士慘遭大車輾過，當場喪命。記者王長鼎／翻攝
新北市五股區中興路三段今天上午疑以天雨路滑，兩輛機車發生擦撞倒地，導致後方聯結車煞車不及，一名機士慘遭大車輾過，當場喪命。記者王長鼎／翻攝
新北市五股區中興路三段今天上午疑以天雨路滑，兩輛機車發生擦撞倒地，導致後方聯結車煞車不及，一名機士慘遭大車輾過，當場喪命。記者王長鼎／翻攝
新北市五股區中興路三段今天上午疑以天雨路滑，兩輛機車發生擦撞倒地，導致後方聯結車煞車不及，一名機士慘遭大車輾過，當場喪命。記者王長鼎／翻攝
新北市五股區中興路三段今天上午疑以天雨路滑，兩輛機車發生擦撞倒地，導致後方聯結車煞車不及，一名機士慘遭大車輾過，當場喪命。記者王長鼎／翻攝

監視器 車禍

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