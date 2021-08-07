快訊

高鐵苗栗路段邊坡落石畫面曝光 目前單線雙向限速運轉

CBA／林書豪飛抵上海確診新冠肺炎 曾在美國注射疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「航空天菜」相片被拿來詐騙 歹徒被抓才知都是男子

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市楊姓男子（31歲）長期從事詐騙工作，他找來數名同夥，在網路張貼國內知名航空網紅空姐相片，結交臉書網友後，聲稱因為疫情滯留香港無法返台，帳戶因為沒有跨國提領功能生活陷入困境，4名網友陷入桃色陷阱，紛紛匯錢並將帳戶提供給她周轉用，直到其中一名被害人帳戶被列為警示帳戶，才發現整起騙局。

台北市刑警大隊接獲謝姓男子報案，他因為銀行帳戶被凍結，感到奇怪向警方查詢才發現被騙；警方日前陸續在台中、新北逮捕楊嫌及同夥共6人，查扣行動電話、存款簿、金融卡等不法證物，初步嫌犯得手金額約160萬元，多名男子受害。全案依詐欺及罪嫌送辦，並持續追查其他不法。

楊嫌多年來從事詐騙，他與同夥以典型「假交友、真詐財」手法，假冒正妹在網路交友，先是噓寒問暖讓對方陷入感情陷阱與信任，隨後聲稱自己是空姐，因疫情關係滯留香港、生病缺錢以及帳戶無法使用為由，拜託網友匯款。

楊嫌等人更以帳戶無法跨國提領為由，借用網友帳戶用做中轉讓家人匯款，再請網友將錢轉匯給她；但其實網友帳戶被利用當人頭帳戶，網友不但損失金錢，也因帳戶被利用遭凍結。

楊嫌在網路抓正妹相片詐騙，其中一人是知名航空空姐，在網路被稱為「航空天菜」，楊嫌利用空姐相片，平時由同夥輪流與被害人打字曖昧，被害人得知自己過去都在和男子聊天，心情大受打擊。

楊姓男子（圖左）利用正妹空姐（圖右）照片在網路詐騙。記者廖炳棋/翻攝
楊姓男子（圖左）利用正妹空姐（圖右）照片在網路詐騙。記者廖炳棋/翻攝

空姐

延伸閱讀

擁保時捷豪宅遭覬覦 被害人被綁關鐵籠主嫌重判8年

影／夜市攤販兼賣毒品 同夥還租計程車運毒被查獲

《極速引爆》比WFH更強，在車上工作對付歹徒還要帶小孩

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

相關新聞

瑪莎拉蒂「打水漂」 後方聯結車疑閃避不及失控翻覆

苗栗地區雨勢不停，國道1號苗栗銅鑼交流道北上路段今天凌晨接近4點時，一輛白色瑪莎拉蒂跑車「打水漂」，後方聯結車疑似為閃避...

台南3民眾安平港北外堤晨跑 遭瘋狗浪打到1死1傷

台南市李姓、林姓及邱姓3名民眾今天上午6時多前往前往安平港北堤晨跑，突遭一記瘋狗浪拍打，3人撞上欄桿受傷倒地，經通報11...

兩機車擦撞倒地 聯結車煞車不及 27歲騎士遭輾斃

熱低壓帶來豪雨，新北市今早持續下著大雨，許男騎機車行經五股區中興路三段高架橋下時，與另一輛機車發生擦撞後，連人帶車倒地，...

「航空天菜」相片被拿來詐騙 歹徒被抓才知都是男子

新北市楊姓男子（31歲）長期從事詐騙工作，他找來數名同夥，在網路張貼國內知名航空網紅空姐相片，結交臉書網友後，聲稱因為疫...

幼犬大圳載浮載沉險沖走 警民狂奔100公尺救援

連日大雨桃園大圳昨下午1隻黑色幼犬不明原因落水，在滾滾黃泥水中載浮載沉，桃園分局龍安所員警蔡政諺、蔡佳穎目擊，和民眾在河...

男警神似孫安佐 肌肉暖男協助迷途翁喝水

台中市警局第四分局大墩所日前協尋蔣姓老翁返所，警員林志丞見老翁不良於行，單膝下跪輔助老翁喝水，同事意外發現渾身肌肉林員善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。