「航空天菜」相片被拿來詐騙 歹徒被抓才知都是男子

新北市楊姓男子（31歲）長期從事詐騙工作，他找來數名同夥，在網路張貼國內知名航空網紅空姐相片，結交臉書網友後，聲稱因為疫情滯留香港無法返台，帳戶因為沒有跨國提領功能生活陷入困境，4名網友陷入桃色陷阱，紛紛匯錢並將帳戶提供給她周轉用，直到其中一名被害人帳戶被列為警示帳戶，才發現整起騙局。

台北市刑警大隊接獲謝姓男子報案，他因為銀行帳戶被凍結，感到奇怪向警方查詢才發現被騙；警方日前陸續在台中、新北逮捕楊嫌及同夥共6人，查扣行動電話、存款簿、金融卡等不法證物，初步嫌犯得手金額約160萬元，多名男子受害。全案依詐欺及罪嫌送辦，並持續追查其他不法。

楊嫌多年來從事詐騙，他與同夥以典型「假交友、真詐財」手法，假冒正妹在網路交友，先是噓寒問暖讓對方陷入感情陷阱與信任，隨後聲稱自己是空姐，因疫情關係滯留香港、生病缺錢以及帳戶無法使用為由，拜託網友匯款。

楊嫌等人更以帳戶無法跨國提領為由，借用網友帳戶用做中轉讓家人匯款，再請網友將錢轉匯給她；但其實網友帳戶被利用當人頭帳戶，網友不但損失金錢，也因帳戶被利用遭凍結。