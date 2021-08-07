台南3民眾安平港北外堤晨跑 遭瘋狗浪打到1死1傷

台南市李姓、林姓及邱姓3名民眾今天上午6時多前往前往安平港北堤晨跑，突遭一記瘋狗浪拍打，3人撞上欄桿受傷倒地，經通報119後，台南市消防局調派救護車前往救援，其中，林姓男子在送醫途中失去呼吸心跳，經醫院急救後不治，另李姓男子下肢受傷，幸無生命危險，邱無傷勢。

高雄港務警察總隊安平港中隊指出，上午7時10分多，接獲台南市110轉報，北堤燈塔附近有民眾遭大浪拍打跌落堤防，手腳無力等待救援，員警到場協助消防人員將受傷民眾送醫。

經了解，該3人清晨6時多在該處慢跑，不慎遭大浪拍擊導致李、林受傷送醫，林急救不治，另邱男則無傷勢。