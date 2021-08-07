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幼犬大圳載浮載沉險沖走 警民狂奔100公尺救援
連日大雨桃園大圳昨下午1隻黑色幼犬不明原因落水，在滾滾黃泥水中載浮載沉，桃園分局龍安所員警蔡政諺、蔡佳穎目擊，和民眾在河岸追了快100公尺成功攔截救起，小黑狗全身顫抖、精疲力盡，帶回派出所猛吃2了碗飼料，蔡佳穎也說「還好沒眼睜睜看著牠被沖走，心裡真的很開心」。
警方說，昨下午1點多巡邏經過桃園大圳龍門橋，發現有民眾焦心在一旁追趕，還傳來幼犬一陣陣哀鳴，員警蔡政諺、蔡佳穎上前查看發現1隻小黑狗飄在河面，但水流相當湍急，幼犬奮力掙扎仍不斷被往下游帶。
眾人沿著河邊不停奔跑，追了快100公尺見小黑狗靠向岸邊，由民眾下到堤防邊持木棍成功攔截，一把將牠撈上岸，但幼犬不知在落水多久，當時一臉驚恐不停發抖，警方先用毛巾擦拭包裹，並放在機車踏墊上直接奔赴動物醫院治療。
經檢查牠身上有項圈，但沒有植入晶片，是隻年約5個月大的米克斯母犬，醫院替牠洗完澡後警方也先帶回派出所安置， 員警也自掏腰包買飼料、尿布墊，不過小黑狗已精疲力盡，胃口大開猛吃了兩碗飼料就安穩熟睡。
蔡佳穎說，他從警約2年這是首次遇到「救狗」勤務，當時只聽見小狗呼救聲，坦言「心裡真的超級緊張」，就怕萬一沒救到牠被大水沖走後果不堪設想，還好和同事、民眾合力救上岸，挽救回一條生命心裡真的很開心。
她也說，自己也很喜歡狗，昨在派出所細心照顧，抱在懷裡時牠也安穩熟睡，但目前仍不確定有無飼主，希望能有人出面認領。
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