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Audi轎車高雄保大警前連撞6車 駕駛竟棄車逃逸
高雄市今天凌晨大雨不斷，1輛奧迪轎車失控，在高雄市警保安大隊前面連撞6輛汽機車，肇事者卻棄車逃逸。警方聽見猛烈撞擊聲，趕到車禍現場，發現其中1輛停在路邊停車格的小貨車，更被撞得轉向，肇事轎車再向前衝撞多輛車才停下，幸沒造成他人傷亡，正追查肇事者到案說明。
高雄市警苓雅分局今天上午表示，已找到肇事的奧迪轎車車主，車主稱轎車借給朋友，但聯絡不到朋友，警方仍繼續追查全案當中。
今天凌晨4點20分左右，這輛奧迪轎車在高雄市苓雅區建國一路與福德二路口，先衝撞路邊停車格內的小貨車，把小貨車撞得180度轉向，並波及前方同停在停車格內的紅色轎車，但是，這輛奧迪轎車並沒立即停下，繼續往前衝撞路邊停車，直到撞上1輛機車並再推撞2輛轎車才停下。
苓雅警分局福德二路派出所據報，派出所旁邊的路口發生車禍，趕到車禍現場，發現這奧迪轎車撞的引擎蓋掀起，但肇事者已不知去向。
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