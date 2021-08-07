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從汐止載廢棄物到基隆山區丟棄 栽在環保局裝的秘錄器
基隆市環境保護局接獲民眾透過1999市民熱線通報，原本環境清幽，東新街往暖暖山區鄰近道路旁，遭非法棄置垃圾，造成環境危害。環保局在山區裝設秘錄器確認棄置時間，警方擴大調閱周遭監視器查出偷車貨車車號，已依違反廢棄物清理法告發處分，並限期清除改善。
基隆山區多，環保護局為打擊不法業者在山區亂倒廢棄物，日前以自行裝設攝影機確認棄置時間，將相關資訊提供市警第三分局七堵派出所進行調查，七堵派出所連2日調閱附近監視器比對監視畫面，從車型及時間進行蒐證，查出是一輛貨車載運水泥石塊及零星垃圾等事業廢棄物至現場道路邊坡棄置。
當天駕駛及丟棄行為人到七堵派出所時坦承偷倒事實，供稱廢棄物來源是在新北市汐止區拆除的裝潢修繕廢棄物。環保局說，行為人未領有公民營清除許可即載運廢棄物非法棄置，違反廢棄物清理法第27條、第41條規定，環保局已依法告發處分，並限期清除改善。
環保局透露，為有效打擊不肖業者任意棄置廢棄物的惡行，已針對全市易遭棄置區域廣設監視設備，布下天羅地網監控不法行為，運用科技辦案透過路口遠端監視器等科技工具輔助蒐證及調查，收集不法棄置行為資訊，只有查獲棄置行為就會告發。
環保局長賴煥紘呼籲，民眾若發現居家周邊有可疑車輛進出，或自有土地遭非法棄置案件，請立通報環保單位0800066666免付費電話，或拍照存證並提供相關資料給基隆市環保局，以利追查行為人，共同維護美麗家園環境。
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