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台南鹹酥店清晨大火 鄰居睡夢中驚醒僅穿內褲匆忙逃生
台南市中西區金華路三段一家鹹酥雞店今天清晨5時35分傳出火警，現場濃煙密布，消防局救災救護指揮中心據報調派大批人車趕抵火場，破門進入後有火舌，出水搶救，且2樓的火勢很大，消防員拉水線往上攻，費周章才將火勢控制，經逐層清查後，這才確認屋內沒有人，但擔心火勢延燒，疏散周邊住戶，不少住戶在睡夢中驚醒，僅著內褲匆忙逃生，所幸無人傷亡。
據調查，鹹酥雞店是2樓鋼筋混凝土建物，3樓則是鐵皮加蓋，清晨傳出火警，火勢一發不可收拾。然而，案發後遲遲連絡不上，經清查後，確認無人在屋內，這才鬆了一口氣。然而，屋內火勢很大，且有瓦斯鋼瓶等物，消防人員陸續自屋內搬出2支瓦斯鋼瓶，放置在空曠處降溫，火勢約30分鐘獲控制，隨後被撲滅。
稍後，警消人員終於連絡上承租戶，會同屋主入內了解火場狀況，現場燃燒面積約20平方公尺。消防局表示，起火原因仍待進一步鑑定。
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