男子酒醉倒路中 遭撞送醫不治
新埔鎮1名男子昨天喝醉倒在馬路上，慘遭1輛轎車輾過，送醫搶救不治，警方今天表示，肇事司機未下車察看即離去，已將駕駛通知到案，訊後依肇事逃逸及過失致死罪偵辦。
新埔分局今天表示，昨天晚間約10時許，接獲民眾報案，在中正路與中正一街口有男子受傷倒臥於路中，員警及救護車到場送醫急救，但搶救無效，經抽血檢驗男子有酒精反應。
警方調閱現場監視器，發現行人躺臥於馬路中，不久即遭行經車輛輾壓，不過，肇事車輛未下車查看，隨即離去，警方確認車號後，立即將駕駛通知到案，依法偵辦。
肇事駕駛稱因夜間未見行人躺臥，感覺有壓到東西，訊後，全案依肇事逃逸及過失致死罪偵辦。
警方呼籲，行人路經市區道路務必注意路況，若有喝酒泥醉，需由家人陪同平安到家，以避免憾事發生。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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